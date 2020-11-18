24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:30
|07:59
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجزائر والبوليساريو و"نزاع" الصحراء
- سعد بنشقرون .. "جرّاح العيون" يمدّ الجسور بين المغرب وبلجيكا
- دراسات دولية عديدة ترصد التداعيات النفسية بعد الإصابة بكورونا
- بنشقرون .. بلجيكا والعيون
- أسلوب الحياة غير الصحي يهددك بسرطان الأمعاء!
هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ (5.00)
ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت" (5.00)
انتظار حكم القضاء يُطِيل معاناة تلميذة مُحجبة ممنوعة من الدّراسة (5.00)
هذه خلفيات اندماج "جبهة العمل السياسي الأمازيغي" بحزب "الأحرار" (5.00)
- جيش الجزائر يدرب "شباب تندوف" على حمل السلاح في الصحراء - (152)
- هل تنتحر "جبهة البوليساريو" عسكريا بتنفيذ اختراق الجدار العازل؟ - (132)
- التحاق جبهة أمازيغية بالأحرار - (108)
- روسيا تتفادى إدانة "البوليساريو" وتدعو إلى تهدئة التوتر بالصحراء - (102)
- مصطلحات تخدم الحرب الإعلامية للجزائر والبوليساريو ضد المملكة - (99)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جهة بني ملال.. 5 وفيات و133 إصابة بالفيروس
سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 133 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ضمنها 37 حالة بإقليم بني ملال، و41 حالة بإقليم خريبكة، و10 حالات بإقليم خنيفرة، و24 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و21 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 13147 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.
كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، 102 حالة شفاء إضافية: حالتان بإقليم بني ملال، و36 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و14 حالة بإقليم خنيفرة، و35 حالة بإقليم خريبكة، و15 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 11520 حالة.
وفيما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 5 حالات جديدة: حالتان بإقليم بني ملال، وحالة واحدة بكل من الفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 334 وفاة.
وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1293 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 117107 حالات.
يُذكر أن وزارة الصحة أحصت، الأربعاء، 5391 إصابة مؤكدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 306995 حالة بالمغرب.