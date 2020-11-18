جهة بني ملال.. 5 وفيات و133 إصابة بالفيروس

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 133 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ضمنها 37 حالة بإقليم بني ملال، و41 حالة بإقليم خريبكة، و10 حالات بإقليم خنيفرة، و24 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و21 حالة بإقليم أزيلال، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 13147 حالة، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، 102 حالة شفاء إضافية: حالتان بإقليم بني ملال، و36 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و14 حالة بإقليم خنيفرة، و35 حالة بإقليم خريبكة، و15 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 11520 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 5 حالات جديدة: حالتان بإقليم بني ملال، وحالة واحدة بكل من الفقيه بن صالح وخنيفرة وخريبكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 334 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1293 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 117107 حالات.

يُذكر أن وزارة الصحة أحصت، الأربعاء، 5391 إصابة مؤكدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 306995 حالة بالمغرب.