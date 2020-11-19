462 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5 وفيات بالشرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

رصدت جهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 462 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجدّ"، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 21295 حالة منذ بداية تفشّي الوباء بالجهة ذاتها.

وسجّلت عمالة وجدة- أنجاد 141 حالة، يليها إقليم الناظور بـ120 حالة، وإقليم بركان بـ69 حالة، وإقليم جرسيف بـ37 حالة، وإقليم جرادة بـ36 حالة. فيما سجل إقليم فكيك 31 حالة، وإقليم تاوريرت 15 حالة، وأخيرا إقليم الدريوش الذي سجل 13 حالة.

وفي السّياق ذاته، تعافى 257 مريضا من الفيروس التّاجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجهة ذاتها، من بينهم 154 متعافيا بوجدة، و83 بالناظور، و20 ببركان، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 13638 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس "كوفيد-19" خلال المدة ذاتها بجهة الشّرق إلى 447 حالة وفاة بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، منها حالتان بعمالة وجدة- أنجاد، وحالتان بإقليم بركان، وحالة واحدة بإقليم الدريوش.