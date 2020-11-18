حصيلة مقلقة لعدد الوفيات بـ"كورونا" بجهة سوس

رشيد بيجيكن من أكادير

أحصت جهة سوس ماسة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حصيلة ثقيلة في عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا المستجد"، إذ سجلت 12 حالة وفاة، مما رفع مجموع الوفيات بفعل "كوفيد-19" إلى 297 حالة منذ ظهور الوباء بالجهة.

وحسب المعطيات المحينة الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة، فقد تم تسجيل 4 وفيات بإنزكان آيت ملول، و3 بتارودانت، ووفاتين بأكادير إداوتنان، وأخريين بتيزنيت، فيما عرف إقليم اشتوكة آيت باها تسجيل حالة وفاة واحدة.

ووسم الارتفاع أيضا العدد التراكمي الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس، التي بلغت 18933 حالة، عقب تسجيل 557 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، موزعة بين عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة.

أما حالات التعافي من الفيروس التاجي فقد بلغت 12732 حالة، بعد تسجيل شفاء 395 حالة خلال اليوم الأخير، 264 منها بأكادير إداوتنان، و78 بتارودانت، و40 بإنزكان آيت ملول، و13 بإقليم طاطا.