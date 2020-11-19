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ضحايا "كورونا" يتخطون 500 وفاة في جهة فاس

ضحايا "كورونا" يتخطون 500 وفاة في جهة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 19 نونبر 2020 - 05:25

وصلت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس "كورونا المستجد" بجهة فاس مكناس، الأربعاء، 504 حالات، عقب فتك الوباء، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحياة 8 حالات إضافية، توزعت بين فاس وتاونات بحالتين بكل منهما، وتازة والحاجب وإفران وصفرو بحالة واحدة بكل إقليم.

وحسب ما أوردته المديرية الجهوية للصحة في حصيلتها اليومية، التي تخص جديد الوضع الوبائي بجهة فاس مكناس، والتي أعلنتها عند الساعة السادسة من مساء اليوم، فقد بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس التاجي بعموم الجهة 15735 حالة، بعد تسجيل 129 إصابة جديدة بالعدوى خلال الفترة المذكورة.

وأوضح المصدر ذاته أنه رُصدت 32 إصابة جديدة بتازة، و24 بصفرو، و23 بفاس، و14 بمكناس، و13 ببولمان، و9 بإفران، و8 بتاونات، و6 بالحاجب، بينما لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بإقليم مولاي يعقوب.

وفيما يخص إجمالي حالات التعافي من وباء "كوفيد-19" بعموم جهة فاس مكناس، فقد انتقل إلى 14262 حالة، بعد تماثل 108 حالات إضافية للشفاء التام من الفيروس إبان الساعات المذكورة.

ووفق البيانات الرسمية، يتابع العلاج من وباء "كوفيد-19" ما مجموعه 969 مصابا بمجمل تراب الجهة.

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