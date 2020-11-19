توقيع اتفاقيات لتجهيز منشآت صحية بجهة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

وقع، عصر الأربعاء، بمقر ولاية جهة فاس مكناس، خالد آيت طالب، وزير الصحة، وامحند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس، وسعيد زنيبر، والي الجهة، إلى جانب المهدي البلوطي، المدير الجهوي للصحة، إحدى عشرة اتفاقية بين وزارة الصحة ومجلس جهة فاس مكناس تخص بناء وتجهيز وإعادة تأهيل عدد من المنشآت الصحية، بكلفة مالية إجمالية تبلغ 1420 مليون درهم.

وتروم المشاريع موضوع هذه الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها بمناسبة تخليد الذكرى الـ65 لعيد الاستقلال، وفق ما أكده وزير الصحة، دعم برنامج تنمية القطاع الصحي بجهة فاس مكناس، في إطار مقاربة تشاركية مع المتدخلين الجهويين والمحليين، وتأهيل المنظومة الصحية للانخراط في تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة، الذي سينطلق العمل به خلال يناير المقبل.

وفي تصريح لهسبريس، أكد آيت الطالب أن هذه التجربة، التي ستعمل وزارته، في حالة نجاحها، على تعميمها على الصعيد الوطني، ستمكن من تحقيق اللبنة الأولى لاستقبال النظام الجديد للتغطية الصحية وتحقيق العدالة الصحية الجهوية، مشيرا إلى أن قطاع الصحة أصبح، اليوم، في صلب اهتمامات الجميع بعدما أظهرت الجائحة الإكراهات والصعوبات التي تواجه القطاع ميدانيا.

وتتعلق أربع من هذه الاتفاقيات بالعقد البرنامج، وتخص بناء وتجهيز مركز استشفائي إقليمي بإقليم مولاي يعقوب بغلاف مالي إجمالي قدره 240 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تصل إلى 120 سريرا، وبناء وتجهيز مستشفى للقرب ببولمان بغلاف مالي قدره 110 ملايين درهم، وآخر بتاهلة بإقليم تازة بغلاف مالي قدره 100 مليون درهم، وثالث بعين تاوجطات بإقليم الحاجب بغلاف مالي قدره 50 مليون درهم. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل واحد من هذه المستشفيات 45 سريرا.

ووُقعت ست اتفاقيات في إطار الشراكة والتعاون، وتهم بناء وتجهيز أربعة مراكز استشفائية إقليمية بكل من فاس ومكناس وصفرو وتاونات، بكلفة مالية تبلغ 200 مليون درهم لكل واحد منها، وبطاقة استيعابية تبلغ 120 سريرا لكل منشأة، فضلا عن بناء مستشفى جديد بمنطقة بنسودة بفاس بغلاف مالي إجمالي قدره 200 مليون درهم.

كما تم التوقيع على اتفاقية تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية بإقليم إفران بغلاف مالي إجمالي قدره 50 مليون درهم، وأخرى تهم توسعة المركز الاستشفائي ابن الحسن بفاس الخاص بالأمراض العقلية والنفسية بغلاف مالي إجمالي قدره 30 مليون درهم.

كما وُقع، بالمناسبة، لمواجهة الحالات الحرجة لمرضى "كوفيد-19" بعمالتي وأقاليم جهة فاس مكناس، على اتفاقية تخص تجهيز وتعزيز البنية التحتية لمستشفيات الجهة بأسرة إنعاش مجهزة بمصادر الأكسجين، بغلاف مالي إجمالي قدره 40 مليون درهم.