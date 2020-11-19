منتدى يطلق مشروع تقوية قدرات فاعلين محليين

إبراهيم الحافظون من سطات

نظم المنتدى المغربي للباحثين الشباب في المالية العمومية، مساء الأربعاء، ندوة صحافية بمدينة سطات لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع "تقوية قدرات الفاعل المحلي في مواكبة وتقييم ميزانية محلية والدفاع عنها لاحترامها مبادئ المساواة، ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص"، بمشاركة أكاديميين وخبراء وجمعيات المجتمع المدني بعاصمة الشاوية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال هشام الأزهري، رئيس المنتدى المغربي للباحثين الشباب في المالية العمومية، إن المشروع سيتم إنجازه بتعاون مع العديد من الشركاء، المتمثلين في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في إطار "مشاركة مواطنة"، استجابة للحالة الملحّة لتكوين الفاعل المحلي في مواكبة تدبير الشأن المحلي، وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ليكون قوة اقتراحية.

وأكّد الأزهري أن الحاجة باتت ملحّة لتكوين جمعويين مزوّدين بالمعلومة القانونية، وملمّين بمجالات تدخلاتهم، وقادرين في الوقت نفسه على بلورة اقتراحات عملية وملموسة، تخدم أهداف النجاعة في الأداء، وتحترم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.

وأوضح الأزهري أن عملية التكوين في مجال الميزانية التشاركية ستستهدف 20 جمعية محلية بمدينة سطات، عبر ورشات موضوعاتية، فضلا عن 100 فاعل جمعوي عبر مائدتين مستديرتين، تهمّ الأولى الميزانية متعددة السنوات، وتلامس الثانية موضوع الميزانية المحلية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مع زيارة ميدانية لأحد المجالس الجماعية للوقوف عمليّا على منهجية إعداد ميزانية الجماعات الترابية.