24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية (5.00)

  2. الممرضون يخوضون أزيد من 40 احتجاجا في يوم ‎ (5.00)

  3. بلاغ الديوان الملكي .. الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون (5.00)

  4. أطروحة تفتح الكنانيش المخزنية الجبائية في سوس خلال القرن 19 (5.00)

  5. هكذا حدد الملك مسؤولية الجزائر ورسم معالم التفاوض حول الصحراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مطالب بالوقوف على أوضاع الصحة بمشفى كلميم

مطالب بالوقوف على أوضاع الصحة بمشفى كلميم

مطالب بالوقوف على أوضاع الصحة بمشفى كلميم
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 20 نونبر 2020 - 05:55

لا حديث بجهة كلميم وادنون هذه الأيام سوى عن التردي الكبير للخدمات الصحية المقدمة لفائدة المواطنين، وعلى رأسهم المصابون بفيروس كورونا المستجد، داخل مرافق المركز الاستشفائي الجهوي بمدينة كلميم.

ودق العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ناقوس خطر التراجع الكبير للخدمات الصحية بمستشفى كلميم، خصوصا بعد الخصاص المهول الذي أضحت تعرفه أسرة الإنعاش في القسم المخصص لعلاج مرضى كوفيد-19، والنقص الكبير في الجانب المتعلق بالأطر الطبية بجناح المستعجلات.

وفي هذا الإطار قال رشيد أشنين، الفاعل المدني والباحث المتخصص في الاقتصاد القياسي وعلوم البيانات، أن المستشفى الجهوي بكلميم يعيش سوء تدبير كارثي هذه الأيام، وعشوائية تغلب على تسييره، خاصة مع قلة التجهيزات والشح في المستلزمات الطبية، والمواد الضرورية الخاصة بالإنعاش التي تغيب كلية.

وأضاف أشنين، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "ساكنة كلميم وادنون تعيش اليوم حالة رعب في ظل ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا، وبالأخص الحالات الحرجة، مع تدهور الخدمات الصحية بالجهة ككل، بعدما أضحت الأسرة ممتلئة بمرضى كورونا، بينما لا وجود لبديل في حالة ظهور حالات جديدة؛ فضلا عن الشح في الأطباء على مستوى قسم المستعجلات، في وقت يوجد المدير الجهوي لقطاع الصحة خارج التغطية"، وفق تعبيره.

وفي حين تقدم بشكره للأطر الطبية وهيئة التمريض والهيئة الإدارية على تفانيها في العمل رغم سوء التدبير الذي يعيشه القطاع، أكد المتحدث على ضرورة التدخل العاجل من طرف وزير الصحة شخصيا ورئيس المجلس الجهوي للحسابات، كل في حدود اختصاصه.

كما طالب رشيد أشنين في ختام تصريحه لهسبريس بمحاسبة المسؤول عن الشح الحاصل في الأدوية التي تدخل ضمن برتوكول العلاج من كورونا بصيدليات الجهة، والتي "تخضع لمنطق الاحتكار والمحسوبية والزبونية"، على حد قوله.

وقصد معرفة رأي الجهات المسؤولة بخصوص هذا الموضوع، حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية مرات عديدة التواصل مع سعيد بوجلابة، المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة كلميم وادنون، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، رغم إطلاعه على فحوى الاتصال عن طريق رسالة نصية قصيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.