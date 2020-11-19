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10 وفيات و390 إصابة بـ"كورونا" بجهة الشرق

10 وفيات و390 إصابة بـ"كورونا" بجهة الشرق
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 19 نونبر 2020 - 20:25

عرفت الحالة الوبائية بجهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 21685 حالة منذ بداية تفشّي الوباء بالجهة.

ورُصدت الحالات الجديدة بإقليم الناظور الذي سجل 115 حالة، يليه إقليم بركان بـ106 حالات، وعمالة وجدة-أنجاد بـ47 حالة، وإقليما تاوريرت وجرسيف بـ41 حالة في كلّ منهما، فيما سجّل إقليم الدريوش 25 حالة، وإقليم جرادة 8 حالات، وأخيرًا إقليم فكيك 7 حالات.

وتعافى من الفيروس التّاجي بجهة الشّرق، خلال المدّة ذاتها، 522 حالة جديدة؛ منها 254 حالة بوجدة، و107 حالات بالناظور، و94 حالة ببركان، و67 حالة بجرادة، ليصبح مجموع المتعافين 14160 حالة.

وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس "كوفيد-19" بالجهة ذاتها إلى 457 حالة بعد تسجيل 10 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ منها 4 وفيات في وجدة-أنجاد، و3 وفيات بجرسيف، ووفاة واحدة في كلّ من الدريوش وجرادة وفكيك.

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1 - كريم من جهة الشرق الخميس 19 نونبر 2020 - 20:52
جهة الشرق كانت خالية من الاصابات في بداية تفشي الوباء وخصوصا مدينة الناظور ولم تظهر فيها اصابات الا بعد انتهاء الحجر الصحي لذالك فسلامة الجهة الشرقية تكمن في الحجر الصحي الشامل مرة اخرى .
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