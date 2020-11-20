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الرئيسية | جهات | سعر "فيتامين سي" يتضاعف 7 مرات بالصيدليات

سعر "فيتامين سي" يتضاعف 7 مرات بالصيدليات

سعر "فيتامين سي" يتضاعف 7 مرات بالصيدليات
هسبريس - محمد لديب
الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:10

ارتفع سعر أقراص فيتامين "C" بشكل صاروخي في صيدليات عين الشق وأنفا وعين السبع بالدار البيضاء، نتيجة الإقبال الكبير عليها من لدن المواطنين في هذه الفترة التي تعرف تفشيا لجائحة كورونا وانتشار العدوى بالأنفلونزا الموسمية.

وعاينت هسبريس تسويق هذا المنتوج، الذي يباع على شكل "أقراص فوارة"، بسعر يقارب 200 درهم للعلبة الواحدة المكونة من عشرة أقراص عوض سعره الأصلي المدون على العلبة والبالغ 15.30 درهما.

وربط أصحاب مجموعة من صيدليات مدينة الدار البيضاء هذه الزيادة بعدم وجود كميات كافية من هذا المنتوج، الذي ارتفع الطلب على اقتنائه بشكل كبير، خصوصا في الشهور الثلاثة الأخيرة التي عرفت ارتفاعا مضطردا لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل أن يتفاقم الوضع خلال الشهر الماضي.

وأكد مصدر من الفيدرالية الوطنية للصيادلة أن أية زيادة في سعر أي منتوج صيدلي هي أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن المهنيين العاملين في قطاع الصيدلة حريصون على تسويق الأدوية بأسعارها المدونة في العلب الخاصة بها.

وأوضح المتحدث، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك منتجات صيدلية تتوفر على الخصائص العلاجية التكميلية نفسها بأقراص "فيتامين سي"، وبمعدل أسعار يقل كثيرا عن سعر المنتوج الكلاسيكي المعروف في الصيدليات.

وأكد مصدر هسبريس أن هذه الزيادات لا تعدو أن تكون حالات محصورة في المكان والزمان، مؤكدا أن المهنيين حريصون على توفير كافة المنتجات الصيدلية بأسعارها الأصلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - جوووووووووويل الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:21
تبارك الله.
هيا بشحال ولات كدير الفلفة حمرة ،والفريز ،وليمون، والبرتقال؟ هادو هما لي فيهم اغلبية فيتامين c
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14
2 - خالد الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:24
الأدوية أيضا تحت قانون العرض والطلب ؟ من لديه أكثر يأخذ والمريض الذي ليس لديه...

بماذا نصف هاته الصيدليات أو هؤلاء الصيادلة إذن؟ تجارا ؟؟ وعندما تتدخل الحكومة أو الوزير للتقنين وحماية المواطن يخرج إلينا هؤلاء بشعارات الحفاظ على صحة المواطن والتصدي لرداءة الخدمات.
إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ألا لعنة الله على من يمنع دواء عن مريض لم يعد يستطيع دفع ثمنه بسبب شجع بائع.
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18
3 - mouhim el hanafi الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:25
كلام غير صحيح لأن ثمن الأدوية المرخصة من وزارة الصحة مقنن وليس قابلًا للزيادة ومكتوب على علبة الدواء . فكيف لمواطن عاقل أن يشتري دواءً بثمن غير الثمن المسجل على العلبة. يجب مراجعة المصادر والتحري الدقيق.
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4
4 - هشام الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:27
دولة محلولة حكومة مشغولة بنهب والسرقة والشعب مبوق مكلخ شعب فاسد يحكمه فساد
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13
5 - اين الشرطة الادارية؟ الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:27
اين هي الشرطة الادارية للقيام بمهامها في هذه الظروف الحرجة التي يحاول عديمي الضماءر من صيدليات و مصحات وبالاحرى مسيريها من صيادلة و اطباء للاستغناء على حساب المرضى وخاصة المعوزين منهم. اين وضعتم قسم الطبيب وشرف المهنة ؟
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10
6 - مرباح الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:28
نحن المغاربة للاسف معروف علينا استغلال الازمات للضغط على المستهلك الضعيف والرفع الخيالي للاثمنة خلال الازمة في جميع المجالات، وهذا اصبح مألوف عنذ جميع المغاربة وحتى ان تعلق الامر بصحة الانسان المغربي ، حيت انه وجب على هذه الشردمة التي ترفع الاثمنة نضرا لارتفاع الطلب، ان تزيد في الانتاج مقابل ان تترك الثمن كيفما كان.. ولاكن نحن ننتظر مثل هذه الازمات للاستغناء وحتى ان تطلب الامر على اغلى ما يملك الانسان وهي صحته
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4
7 - rachida الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:30
ويقولون أنهم مسلمين.يستغلون مأساة الفقراء ليمصوا جيوبهم أكثر.في الدول الأوروبية التي نسميها كفارا عند المأسي أو مناسبات المسلمين مثل عيد الأضحى ورمضان وعيد الفطر يخفضون الأسعار حتى يكون المنتوج في متناول المسلمين وكذلك يساعدون الأرامل والفقراء بالشوماج أما في بلدان المسلمين اللذين يدعون أنهم سيدخلون الجنة العكس هو الصحيح.لا يساعدون أحدا وعند الماسي يكشرون عن أنيابهم ليمتصوا جيوب الفقراء الفارغة أصلا ويرفعون سعر كل شيء حتى يعجز الفقير عن اقتنائه.يالها من مفارقة
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4
8 - ayoubfalaki الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:30
لا حول و لا قوة إلت بالله العلي العضيم
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2
9 - no comment الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:31
الكل وجد ظالته المستشفيات الخاصة و مختبرات التحليلات و الآن الصيدليات و غدا من يدري من ؟
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3
10 - خالد مهاجر مغربي الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:32
عليكم بالبرتقال بجميع أنواعه فهو غني بفيتامين C من مصدر طبيعي وبالتالي العزوف على المكملات الغذائية مثل فيتامين C وحتما سترخص اثمانها .
المقاطعة سلاح فتاك في أيدينا .
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6
11 - ahmed الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:34
يجب تدخل الدولة في هذه الظروف الصعبة.وإلا سيعبث التجار بالفقراء.
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3
12 - منت الصحراء الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:35
قيل في حديث : حاربوا الغلاء بالاستغناء
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3
13 - عقلاني الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:35
أنا شريت فيتامين س الأصلي ماشي الاصطناعي ب 145 درهم صدق ليا احسن من هادا ديال 200 درهم و غي اصطناعي
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-4
14 - mostafa الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:37
بلد ينتج مائات الألاف من الحوامض ...البرتقال و الناس تشتري فيتامين س الكميائية العجب و الله العجب
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7
15 - عادل الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:37
لنا الله .... هادشي فات الفوت و دخل للعظم

و حدااري من العواقب ...........
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1
16 - طارق الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:38
هاد البلاد لي لقا فيك الضربة يجمع معاك حتى تشوف النجوم . هادو غير الشعب بيناتهوم
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7
17 - احمد الحنصالي الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:43
لابد من الاشارة هنا الى ماذكره السيد الوردي وزير الصحة السابق،
الرجل قال بصريح العبارة ان لوبيات فاسدة تتحكم في سوق الدواء. بالله عليكم كيف يعقل ان علبة فيتامين س تباع في بلد احسن من فرنسا ب 200 درهم مقارنة مع بلد جون جاك روسو ب 10 دراهم. انه الاستهتار بعقول المغاربة. اتساءل : ايمتى غادي ادير الله شي تاويل ؟
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0
18 - AMIR الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:44
فيتامين سي يمكن الحصول عليها بسهوله بتناول بعض الخضروات الطازجه وعلى رأسها الفلفل الاحمر الطماطم البصل الخ..مع كل وجبه غذائية. والحمضيات بجميع انواعها .
لا ادري لماذا التهاتف على ما هو اصطناعي الذي دائما له مضاعفات جانبيه عواقبها غالبا غير محموده.
المغرب والحمد لله لدينا فائض من الخضروات والفاكهة يتم تصديرها للخارج.
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2
19 - ali الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:46
دخلت عدة صيدليات بمراكش ووجدت كل شيئ موجود ومتوفر جميع انواع الفيتامينات موجودة وبثمن مضبوط مكتوب على العلبة .
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-2
20 - كيلو برتقال الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:48
من الجيد أكل البرتقال حتى ولم تجد فيتامين c
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-1
21 - oum yahya الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:49
non c'est faux, je l'ai acheté à 15dhs à Casablanca au centre ville il y a 2 jours.
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22 - mouss الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:54
حسبنا الله ونعم الوكيل ...انتهازيون عديمي الضمير والانسانية كنت اشتري تلك الاقراص الفوارة كما جاء في المقال ب 15.30 .وفوجىت بعدها بعلبة جديدة الصنع ب 125درهم قيل انها اقراص مصنوعة بمواد طبيعية .. عذر اقبح من دنب
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0
23 - %%%% الجمعة 20 نونبر 2020 - 10:54
a200 dh la boite vous pouvez acheter du kiwi des oranges de la mangue et bcp de legumes et manger avec vos enfants le vitamine c d origine sans saccharose ajouter et meme économiser un peu d argent
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