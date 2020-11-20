سعر "فيتامين سي" يتضاعف 7 مرات بالصيدليات

هسبريس - محمد لديب

ارتفع سعر أقراص فيتامين "C" بشكل صاروخي في صيدليات عين الشق وأنفا وعين السبع بالدار البيضاء، نتيجة الإقبال الكبير عليها من لدن المواطنين في هذه الفترة التي تعرف تفشيا لجائحة كورونا وانتشار العدوى بالأنفلونزا الموسمية.

وعاينت هسبريس تسويق هذا المنتوج، الذي يباع على شكل "أقراص فوارة"، بسعر يقارب 200 درهم للعلبة الواحدة المكونة من عشرة أقراص عوض سعره الأصلي المدون على العلبة والبالغ 15.30 درهما.

وربط أصحاب مجموعة من صيدليات مدينة الدار البيضاء هذه الزيادة بعدم وجود كميات كافية من هذا المنتوج، الذي ارتفع الطلب على اقتنائه بشكل كبير، خصوصا في الشهور الثلاثة الأخيرة التي عرفت ارتفاعا مضطردا لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل أن يتفاقم الوضع خلال الشهر الماضي.

وأكد مصدر من الفيدرالية الوطنية للصيادلة أن أية زيادة في سعر أي منتوج صيدلي هي أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن المهنيين العاملين في قطاع الصيدلة حريصون على تسويق الأدوية بأسعارها المدونة في العلب الخاصة بها.

وأوضح المتحدث، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك منتجات صيدلية تتوفر على الخصائص العلاجية التكميلية نفسها بأقراص "فيتامين سي"، وبمعدل أسعار يقل كثيرا عن سعر المنتوج الكلاسيكي المعروف في الصيدليات.

وأكد مصدر هسبريس أن هذه الزيادات لا تعدو أن تكون حالات محصورة في المكان والزمان، مؤكدا أن المهنيين حريصون على توفير كافة المنتجات الصيدلية بأسعارها الأصلية.