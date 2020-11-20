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كُتّاب وآراء
سعر "فيتامين سي" يتضاعف 7 مرات بالصيدليات
ارتفع سعر أقراص فيتامين "C" بشكل صاروخي في صيدليات عين الشق وأنفا وعين السبع بالدار البيضاء، نتيجة الإقبال الكبير عليها من لدن المواطنين في هذه الفترة التي تعرف تفشيا لجائحة كورونا وانتشار العدوى بالأنفلونزا الموسمية.
وعاينت هسبريس تسويق هذا المنتوج، الذي يباع على شكل "أقراص فوارة"، بسعر يقارب 200 درهم للعلبة الواحدة المكونة من عشرة أقراص عوض سعره الأصلي المدون على العلبة والبالغ 15.30 درهما.
وربط أصحاب مجموعة من صيدليات مدينة الدار البيضاء هذه الزيادة بعدم وجود كميات كافية من هذا المنتوج، الذي ارتفع الطلب على اقتنائه بشكل كبير، خصوصا في الشهور الثلاثة الأخيرة التي عرفت ارتفاعا مضطردا لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل أن يتفاقم الوضع خلال الشهر الماضي.
وأكد مصدر من الفيدرالية الوطنية للصيادلة أن أية زيادة في سعر أي منتوج صيدلي هي أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن المهنيين العاملين في قطاع الصيدلة حريصون على تسويق الأدوية بأسعارها المدونة في العلب الخاصة بها.
وأوضح المتحدث، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك منتجات صيدلية تتوفر على الخصائص العلاجية التكميلية نفسها بأقراص "فيتامين سي"، وبمعدل أسعار يقل كثيرا عن سعر المنتوج الكلاسيكي المعروف في الصيدليات.
وأكد مصدر هسبريس أن هذه الزيادات لا تعدو أن تكون حالات محصورة في المكان والزمان، مؤكدا أن المهنيين حريصون على توفير كافة المنتجات الصيدلية بأسعارها الأصلية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
هيا بشحال ولات كدير الفلفة حمرة ،والفريز ،وليمون، والبرتقال؟ هادو هما لي فيهم اغلبية فيتامين c
بماذا نصف هاته الصيدليات أو هؤلاء الصيادلة إذن؟ تجارا ؟؟ وعندما تتدخل الحكومة أو الوزير للتقنين وحماية المواطن يخرج إلينا هؤلاء بشعارات الحفاظ على صحة المواطن والتصدي لرداءة الخدمات.
إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ألا لعنة الله على من يمنع دواء عن مريض لم يعد يستطيع دفع ثمنه بسبب شجع بائع.
المقاطعة سلاح فتاك في أيدينا .
و حدااري من العواقب ...........
الرجل قال بصريح العبارة ان لوبيات فاسدة تتحكم في سوق الدواء. بالله عليكم كيف يعقل ان علبة فيتامين س تباع في بلد احسن من فرنسا ب 200 درهم مقارنة مع بلد جون جاك روسو ب 10 دراهم. انه الاستهتار بعقول المغاربة. اتساءل : ايمتى غادي ادير الله شي تاويل ؟
لا ادري لماذا التهاتف على ما هو اصطناعي الذي دائما له مضاعفات جانبيه عواقبها غالبا غير محموده.
المغرب والحمد لله لدينا فائض من الخضروات والفاكهة يتم تصديرها للخارج.