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الرئيسية | جهات | الأرض تهتز مساء تحت أرجل سكان إقليم الدريوش

الأرض تهتز مساء تحت أرجل سكان إقليم الدريوش

الأرض تهتز مساء تحت أرجل سكان إقليم الدريوش
هسبريس من الرباط
الخميس 19 نونبر 2020 - 21:35

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على سلم ريشتر، مساء اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة، التي حدد مركزها باولاد أمغار بإقليم الدريوش، وقعت على الساعة السادسة مساء و51 دقيقة و42 ثانية (بتوقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 13 كيلومترا عند التقاء خط العرض 35.569 درجة شمالا وخط الطول 3580 درجة غرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جهة بني ملال خنيفرة الخميس 19 نونبر 2020 - 21:47
اللهم ارحمنا برحمتك ولا تحافينا على ما فعلنا وما فعله السفهاء منا
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16
2 - عبدو المغربي الخميس 19 نونبر 2020 - 21:55
الدريوش مدينة مغربية توجد بمنطقة الريف شمال المملكة المغربية، وتقع جنوب غرب الناظور بساكنة يبلغ عددها 10.381 نسمة (إحصاء 2004). يحد الدريوش بالعروي شرقا وميضار غربا وعين الزهرة جنوبا.
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28
3 - hasanmr الخميس 19 نونبر 2020 - 22:02
** الزلازل أصبح متحكم فيها بالعلم ،لا صغيرة ولا كبيرة إلا و أحصاها ،كاين عرق بوزلوم أو كاين عرق الزلزال ....التغيرات المناخية والاقتصادية والبشرية تبين أن هناك اخلالات بالموازين القسط ،الكل ليس على ما يرام ،اعادة الهيكلة ..
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0
4 - chadiaettaarabti الخميس 19 نونبر 2020 - 22:06
يا لطيف الطف بنا يا عافي عافنا وعف عنا يا رب
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13
5 - محمد الزموري الخميس 19 نونبر 2020 - 22:08
اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين
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6 - مغربي حر الخميس 19 نونبر 2020 - 22:15
ياربي نسألك السلامة لإخواننا في الشمال ونسألك السلامة لبلدنا الحبيب كله من طنجة الى الكويرة.
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16
7 - hamidbenharrate الخميس 19 نونبر 2020 - 22:23
.اللهم إنا نسألك اللطف ونسألك الرحمة يارب العالمين
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8 - visiteur الخميس 19 نونبر 2020 - 22:23
اللهم سلم سلم يارب العالمين،اللهم إني أسألك العفو والعافية و إن تثبت إخوان لنا في الدريوش.
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9 - ILYASS ARRIFI الخميس 19 نونبر 2020 - 22:23
اولا نطلب من الله السلامة وثانيا الهزة وقعت في عرض البحر وليس في البر التابع لإقليم دريوش والحمد لله وثالثا نحن هنا في إقليم الناظور المحاذي لإقليم دريوش لم نحس بالهزة إطلاقا نظرا لخفة قوتها3،9 وبعدها بحوالي 73 كيلومتر عن مركز الهزة
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