24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|08:00
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- القضاء يؤجل قضية "انهيار عمارة" بمدينة مراكش
- شفاء 4641 شخصاً من كورونا في يوم .. ونسبة التعافي 83 بالمائة
- المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية
- السلطات الأمريكية توصي بعدم السفر في "عيد الشكر"
- الممرضون يخوضون أزيد من 40 احتجاجا في يوم
المغرب يُسَرع إعمار معبر الكركرات في انتظار إنجاز مشاريع تنموية (5.00)
بلاغ الديوان الملكي .. الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون (5.00)
أطروحة تفتح الكنانيش المخزنية الجبائية في سوس خلال القرن 19 (5.00)
هكذا حدد الملك مسؤولية الجزائر ورسم معالم التفاوض حول الصحراء (5.00)
- مسؤول جزائري يكشف حقد العسكر ويهدد المغرب برد عسكري كاسح - (397)
- بلاغ الديوان الملكي .. الأردن يعتزم فتح قنصلية عامة بمدينة العيون - (168)
- عصيد: ارتداء الطفلات للحجاب وصاية قهرية وليس حرية شخصية - (128)
- "البوليساريو" تعوّل على انفصاليي الداخل لإشعال الاحتقان بالصحراء - (114)
- الصرامة المغربية تخلّف الصدمة والإحباط في الجزائر والبوليساريو - (100)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأرض تهتز مساء تحت أرجل سكان إقليم الدريوش
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على سلم ريشتر، مساء اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة، التي حدد مركزها باولاد أمغار بإقليم الدريوش، وقعت على الساعة السادسة مساء و51 دقيقة و42 ثانية (بتوقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 13 كيلومترا عند التقاء خط العرض 35.569 درجة شمالا وخط الطول 3580 درجة غرب.