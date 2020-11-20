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كُتّاب وآراء
إقليم ميدلت يشهد انطلاقة مشاريع تنموية جديدة
بمناسبة تخليد ذكرى عيد الاستقلال المجيد، أشرف المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، بمقر العمالة، على حفل تحية العلم الوطني، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والعسكريين والمدنيين ورجال السلطة.
وبالمناسبة نفسها، تم إعطاء الانطلاقة لمشروع بناء مستوصف وسكن وظيفي لممرض بدوار ايت عباس الواقع بالجماعة الترابية النزالة، الممول من صندوق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، وذلك من أجل تقريب الخدمات الطبية للساكنة المحلية، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الذي يولي عناية خاصة لساكنة القرى.
وبمدينة الريش، قام عامل إقليم ميدلت والوفد المرافق له بزيارة مشروع تهيئة مركز تصفية الدم، الذي تم تمويله من طرف عمالة الإقليم بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ3883938 درهما، كما تم تفقد وحدة تزمامارت للتعليم الأولي التابعة للجماعة القروية كرس تعلالين، التي تم بناؤها في إطار مشروع تشييد 14 وحدة للتعليم الأولي بدائرة الريش.
وبالجماعة الترابية ايت يحيى، أشرف المصطفى النوحي على وضع حجر الأساس لبناء مدرسة جماعاتية بدوار تازارين، بغلاف مالي يناهز 13 مليون درهم، من أجل توسيع، وتطوير وتنويع العرض التربوي، ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة لدى الفتيات. كما تم بدوار ايت حطاب إعطاء الانطلاقة لمشروع غرس 100 هكتار لإحياء غابات الأرز بمنطقة ايت يحى، بغلاف مالي يناهز 80 مليون درهم.
ووقف العامل والوفد المرافق له على أشغال بناء المنشأة الفنية المقامة على وادي زيز بقصر تامكورت، وقدمت له كافة الشروحات الخاصة بالمنشأة التي تتابع أشغالها مديرية التجهيز بميدلت.
كما أشرف المصطفى النوحي على تسليم جوائز وهدايا لفائدة فريق اتحاد ميدلت لكرة القدم النسوية بمناسبة صعوده إلى القسم الثاني، وقام بزيارة إلى دار الطالب والطالبة بميدلت للوقوف على مشروع تهيئتها وتجهيزها في إطار اتفاقية شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعية الخيرية الإسلامية ميدلت.