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كُتّاب وآراء
القضاء يبعد "المهاجرين السريين" من سبتة ومليلية
أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية عن موافقتها على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من ثغري سبتة ومليلية على الساحل المغربي، حيث صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريبا؛ بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد رأت المحكمة الإسبانية سالفة الذكر أن "النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، موضحة أن عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام "الضمانات" المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع "اهتمام خاص" بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل.
ولا يشمل هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية سوى سبتة ومليلية، حيث انخفض عدد المهاجرين الوافدين بنسبة سبعين في المائة منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليصل إلى حوالى 1500.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اي اعاده المهاجر الذي يحاول اقتحام حدود بلد اخر بشكل غير قانوني الى اخر بلد انطلق منها.
train de défendre. sinon vous allez le regrettez par la suite. les immigrés au Maroc ne sont pas nos hôtes. ils sont des envahisseurs.
وما نراه هذه الايام من تدفق مهول للحراكه المغاربه على الكناري لخير دليل على ذالك.
اصبحو يعدون بآلاف والمشاهد التلفزيونيه كلها يندى لها الجبين شباب في حاله يرثى لها ومن بينهم نساء. عددهم الهائل احدث استنفارا شاملا في الحكومه المحليه الكناريه والحكومه المركزية الاسبانيه وسخطا عارما بين ساكنه تلك المناطق . مما ادى الى تنقل عده وزراء الى المنطقه ووزير الداخليه توجه اليوم على عجاله الى المغرب لمحاوله وقف ما يشبه نزوح جماعي للمغاربه نحو بلاده.
يجب ان نصلح انفسنا بدلا من انتقاد اسبانيا التي ما زالت صابره على كل هذه التجاوزات ضد اراضيها.