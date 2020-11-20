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الرئيسية | جهات | القضاء يبعد "المهاجرين السريين" من سبتة ومليلية‎

القضاء يبعد "المهاجرين السريين" من سبتة ومليلية‎

القضاء يبعد "المهاجرين السريين" من سبتة ومليلية‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 نونبر 2020 - 11:10

أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية عن موافقتها على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين من ثغري سبتة ومليلية على الساحل المغربي، حيث صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريبا؛ بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد رأت المحكمة الإسبانية سالفة الذكر أن "النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، موضحة أن عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام "الضمانات" المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع "اهتمام خاص" بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل.

ولا يشمل هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية سوى سبتة ومليلية، حيث انخفض عدد المهاجرين الوافدين بنسبة سبعين في المائة منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليصل إلى حوالى 1500.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - SAMIR الجمعة 20 نونبر 2020 - 11:21
هذا شيئ طبيعي واصلا يوافق القانون الدولي.
اي اعاده المهاجر الذي يحاول اقتحام حدود بلد اخر بشكل غير قانوني الى اخر بلد انطلق منها.
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3
2 - ادريس الجمعة 20 نونبر 2020 - 11:32
انتم الاسبان الأجانب الحقيقيون و الغير مرغوب فيهم في المغرب. انتم الذين يجب طردهم الى الجزيرة الايبيرية. اما اخواننا الأفارقة فهم ضيوفنا وانتم محتلون. ان الله يمهل على الطغاة ولا يهمل
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12
3 - hassan الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:24
tous les pays ont le droit de se défendre contre l'invasion des immigrés clandestins d'autres cultures . chaque pays préserve le confort pour sa population. sauf chez nous malheureusement les ayachas continuent à défendre l'invasion de notre pays par les africains subsahariens dont on ne sait leur appartenance politiques, leurs casiers judiciaires, certains ont même fait parti des milices et bandes de criminels, j'invite ces ayachas à se cultiver sur l'afrique avant de défendre les envahisseurs de notre pays. dans ce même journal, on a été informé du nombre de réfugiés africains(12000) qui sont accueillis par l'état marocain, certains viennent même du sud soudan où les milices ont tué, violé des femmes d'autres ethnies. s'il vous plait les ayachas, soyez conscients de ce qui vous êtes en
train de défendre. sinon vous allez le regrettez par la suite. les immigrés au Maroc ne sont pas nos hôtes. ils sont des envahisseurs.
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4 - الرأي المستقل الجمعة 20 نونبر 2020 - 12:26
هناك من يتناسى ان لدينا مليون مغربي يعيش فوق الاراضي الاسبانيه والعدد دائما في تصاعد. عدد كبير منهم ما هم الا مصدر لجميع القلاقل والمشاكل والمتاعب.
وما نراه هذه الايام من تدفق مهول للحراكه المغاربه على الكناري لخير دليل على ذالك.
اصبحو يعدون بآلاف والمشاهد التلفزيونيه كلها يندى لها الجبين شباب في حاله يرثى لها ومن بينهم نساء. عددهم الهائل احدث استنفارا شاملا في الحكومه المحليه الكناريه والحكومه المركزية الاسبانيه وسخطا عارما بين ساكنه تلك المناطق . مما ادى الى تنقل عده وزراء الى المنطقه ووزير الداخليه توجه اليوم على عجاله الى المغرب لمحاوله وقف ما يشبه نزوح جماعي للمغاربه نحو بلاده.
يجب ان نصلح انفسنا بدلا من انتقاد اسبانيا التي ما زالت صابره على كل هذه التجاوزات ضد اراضيها.
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