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كُتّاب وآراء
3 مصحات متنقلة تعزز العرض الصحي بتاونات
تعزّز العرض الصحي بإقليم تاونات، بمناسبة تخليد الذكرى الـ65 لعيد الاستقلال، بثلاث مصحات طبية متنقلة، والتي أشرف، مساء الخميس، كل من سعيد ازنيبر، والي جهة فاس مكناس، وسيدي صالح داحا، عامل إقليم تاونات، على تسليم مفاتيحها لفائدة الجمعية الإقليمية لدعم مرضى القصور الكلوي والشأن الصحي.
وقد رُصد لهذه الوحدات الطبية المتنقلة، التي تم اقتناؤها ضمن كل من البرنامجين الثاني لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة والرابع للدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، غلاف مالي إجمالي قدره حوالي 6 ملايين درهم.
ويتعلق الأمر، وفقا لبلاغ صادر عن عمالة تاونات توصلت به هسبريس، بوحدة طبية متنقلة خاصة بطب النساء والتوليد والأطفال، ووحدة تهم طب العيون، بينما تخص الوحدة الثالثة مصحة طبية متنقلة للطب العام.
وبهذه المناسبة، قام والي جهة فاس مكناس وعامل إقليم تاونات، رفقة الوفد المرافق لهما، بزيارة تفقدية عبر مختلف مرافق هذه المصحات الطبية، حيث قدمت لهما شروحات مستفيضة من لدن رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة تاونات حول مختلف مكونات هذه المشاريع وأهدافها.
ويندرج اقتناء هذه الوحدات الطبية المتنقلة، وفقا لما أورده البلاغ ذاته، في إطار الجهود المبذولة من لدن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لدعم قطاع الصحة وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، ودعم صحة الأم والطفل التي تعد من أهم محاور تدخل البرنامجين الثاني والرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد اُتخذت، يؤكد المصدر ذاته، جميع التدابير لضمان تنظيم هذه الأنشطة في احترام تام للإجراءات الاحترازية الوقائية المعمول بها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.