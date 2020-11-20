افتتاح مندوبية للصندوق المغربي للتقاعد في كلميم

هسبريس من الرباط

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن افتتاح مندوبية جديدة بمدينة كلميم، تعزيزا لسياسة القرب التي ينهجها منذ سنوات لتلبية احتياجات مرتفقيه وشركائه.

يأتي افتتاح المندوبية الجديدة بمدينة كلميم، وفق بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، توصلت به هسبريس، لتوسيع تمثيلياته على مستوى جهات المملكة (تطوان وفاس ووجدة والرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير والعيون والراشيدية وبني ملال)، في انتظار افتتاح مندوبية أخرى في الأقاليم الجنوبية بمدينة الداخلة في أفق سنة 2021.

وستقدم مندوبية كلميم، الكائن مقرها تحديدا بشارع الفداء مركب سلمى عمارة "ف" الطابق الأرضي، إلى مرتفقي مدن الجهة (كلميم، سيدي ايفني، أسا- زاك، طانطان) جميع الخدمات المتعلقة بالاستقبال، وتقديم المعلومات، وإيداع الملفات والشكايات وكذا سحب مختلف الشواهد.