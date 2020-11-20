"مندوبية المقاومة" تخلد ذكرى "المسيرة والاستقلال"‎

هسبريس من الرباط

احتفاءً بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، تُقام في كل من أقاليم طاطا وأسا- الزاك وكلميم وطانطان وسيدي إيفني وتزنيت وأكادير، في الفترة من 20 إلى 23 نونبر الجاري، أنشطة وفعاليات تشرف عليها النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، من ندوات ومحاضرات افتراضية وعن بعد؛ بما فيها عرض إصدارات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكذا تنظيم زيارات افتراضية تعريفية بفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير البالغ تعدادها 95 وحدة-فضاء في كافة جهات وعمالات وأقاليم المملكة.

وتتميز هذه الأنشطة الفكرية التواصلية بكلمات على مدى 4 أيام متتالية يلقيها، عن بعد، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ فضلا عن كلمات المجالس العلمية المحلية وعروض ومساهمات الباحثين الجامعيين، ستتناول جوانب الحدثين التاريخيين.

ويخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير، أيام 20 و21 و22 و23 نونبر الجاري، الذكرى الـ64 لانطلاق عمليات جيش التحرير بالجنوب المغربي، والذكرى الـ63 لانتفاضة قبائل آيت باعمران؛ باعتبارها ملاحم بطولية تنتصب محطات تاريخية بارزة ووازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل تحقيق الاستقلال الوطني والوحدة الترابية والوطنية.

المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير أوردت أن المغرب خاض، "على امتداد تاريخه، نضالات مريرة وملاحم بطولية في مواجهة الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري الذي لم يفوّت فرصة لبسط نفوذه وهيمنته على التراب الوطني قرابة نصف قرن؛ فقسّم البلاد إلى مناطق نفوذ موزعة بين الحماية الفرنسية بوسط البلاد، والحماية الإسبانية بشمالها والاستعمار الإسباني بالأقاليم الجنوبية، فيما خضعت مدينة طنجة لنظام حكم دولي. وهذا ما جعل مهمة تحرير التراب الوطني صعبة وعسيرة، قدم العرش والشعب في سبيلها كل غال ونفيس في سياق كفاح وطني عالي المقاصد، متلاحق المراحل، طويل النفس، ومميز الصيغ، لتحقيق الحرية والاستقلال والوحدة الترابية والسيادة الوطنية".

ومن الصفحات المشرقة في سجل التاريخ النضالي والأمجاد الوطنية، تورد المندوبية، "يجدر الوقوف عند روائع ومنارات وضاءة على درب التحرير والوحدة؛ فمن الانتفاضات الشعبية كحركة الشيخ أحمد الهيبة بالجنوب المغربي سنة 1912، إلى معركة الهري بالأطلس المتوسط سنة 1914، فمعارك أنوال بالريف من سنة 1921 إلى سنة 1926، ومعارك بوغافر بتنغير، ومعارك جبل بادو بالرشيدية سنة 1933، وغيرها من المحطات التاريخية الطافحة بصور المواجهة والتصدي المستميت للوجود الاستعماري".

واعتبرت المندوبية أن أشكال وأساليب النضال السياسي في مناهضة سياسة التمييز والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد، بين العرب والأمازيغ بما سمي بالظهير البربري سنة 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحية والمستعجلة على التوالي في 1934 و1936، ووثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، و"هي مراحل ناضل بطل التحرير والاستقلال محمد الخامس بتلاحم وثيق مع الحركة الوطنية لبلورة توجهاتها وأهدافها، ورسم معالمها، وأذكى إشعاعها منذ توليه العرش في 18 نونبر 1927، حيث جسد الملك المجاهد قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، وانتصب بنضاله المستميت وتضحياته الجسام رمزا للمقاومة والفداء، ووقف جاهرا بمطالب المغرب في الحرية والاستقلال، ومؤكدا انتماءه العربي والإسلامي في خطاب طنجة التاريخي في 9 أبريل 1947، عاقدا العزم على إنهاء الوجود الاستعماري، وتمسك المغرب بمقوماته الأصيلة وثوابته الراسخة".

واسترسلت: "وستتواصل وستتعزز هذه المواقف الرائدة والوازنة بمبادرات وتوجهات الملك الراحل في التصدي لكل أشكال الهيمنة الاستعمارية، ومحاولات طمس الهوية الوطنية وكذا إدماج المغرب فيما سمي بـ"الاتحاد الفرنسي"، وبلغ تحدي سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية حد القيام بمؤامرتها الشنيعة وفعلتها النكراء بنفي بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول الملك محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح والمنفى، موحد البلاد ومبدع المسيرة الخضراء الملك الحسن الثاني، والأسرة الملكية في 20 غشت 1953، ظنا منها بأنها بهذا الاعتداء الجائر، ستفك أواصر الميثاق التاريخي بين الملك المجاهد وقادة الحركة الوطنية، وستفصم العرى الوطيدة بين العرش والشعب، وستخمد جذوة الكفاح المتقد والمتوهج".

وزادت: "إلا أن تداعيات هذه المؤامرة لم تزد السلطان الشرعي إلا صمودا وتمسكا بالدفاع عن مقدسات وطنه، ولم تزد المغاربة إلا قوة وصمودا في النضال وتفجير طاقاتهم الثورية من أجل عودة الشرعية والمشروعية التاريخية بعودة الملك المجاهد وأسرته الكريمة من المنفى إلى أرض الوطن وإعلان الاستقلال؛ وهو ما تحقق في 16 نونبر 1955 بعودة بطل التحرير والاستقلال الملك محمد الخامس والأسرة الملكية، مظفرا منصورا، حاملا لواء الحرية والاستقلال، وهي المحطة التاريخية التي يخلد الشعب المغربي من أقصاه إلى أدناه في هذه الأيام ذكراها الخامسة والستين في أجواء غامرة بالاعتزاز والإكبار، ومفعمة بقيم البرور والوفاء لأرواح شهدائنا الأبرار".

وشددت المندوبية على أن انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال لا يمكن إلا بداية لملحمة الجهاد الأكبر لبناء صروح المغرب الجديد الذي كان من أولى قضاياه ومهامه الأساسية تحرير ما تبقى من التراب الوطني من نير الاحتلال والنفوذ الأجنبي. وفي هذا المضمار، تواصلت مسيرة الكفاح الوطني، وكان انطلاق طلائع وقوات جيش التحرير بالجنوب المغربي سنة 1956، تعبيرا قويا يجسد إرادة العرش والشعب في استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية.

وهكذا، تضيف المندوبية: "خاض أبناء القبائل الصحراوية وإخوانهم المجاهدون الوافدون من كافة الجهات والمناطق المحررة غمار معارك بطولية عديدة على امتداد ربوع الساقية الحمراء ووادي الذهب، واتخذ أبطال جيش التحرير مواقعهم في الأجزاء المحتلة من التراب الوطني بالأقاليم الصحراوية ليحققوا ملاحم بطولية وانتصارات باهرة لم تجد القوات العسكرية الإسبانية أمامها إلا أن تتحالف مع القوات الفرنسية فيما سمي بعملية "ايكوفيون". ومن المعارك البطولية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية، نذكر معارك الدشيرة والبلايا والمسيد وأم العشار والرغيوة واشت والسويحات ومركالة وغيرها من الملاحم الخالدة التي ما من شبر بربوع الصحراء إلا ويذكرها ويشهد على روائعها".

وضمن معارك التحرير أيضا، كان يوم 23 نونبر 1957 يوما خالدا في تاريخ المغرب، حينما انتفضت قبائل آيت باعمران ضد الوجود الاستعماري وخاضت نضالاتها الوطنية في معارك طاحنة لقنت خلالها المحتل الأجنبي دروسا في الشجاعة والشهامة والصمود، حيث شهد هذا اليوم هجومات مركزة على ستة عشر مركزا إسبانيا في آن واحد، تراجع على إثرها الجنود الإسبان الى الوراء ليتحصنوا بمدينة سيدي إيفني. وقد دامت هذه المعارك البطولية حتى الثاني عشر من شهر دجنبر من السنة نفسها، تكبدت خلالها القوات الاستعمارية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالرغم من قلة عدد المجاهدين الباعمرانيين ومحدودية عتادهم الحربي.

ومن هذه البطولات الخالدة لقبائل آيت باعمران، "نذكر معارك تبلكوكت وبيزري وبورصاص وتيغزة وامللو وبيجارفن وسيدي محمد بن داوود والالن تموشا ومعركة سيدي إيفني، وتمكن مجاهدو قبائل آيت باعمران من إجبار القوات الإسبانية على التمركز بسيدي إيفني. كما أقاموا مواقع أمامية عديدة بجوار المواقع الإسبانية كي لا يتركوا لقوات الاحتلال الأجنبي مجالا للتحرك أو الانسحاب والنجاة"، تقول المندوبية.

وتواصلت مسيرة التحرير على كافة الواجهات الوطنية وفي المحافل الدبلوماسية الدولية، وظل الملك محمد الخامس يجهر بحق المغرب في تحرير صحرائه؛ ومن ذلك خطابه التاريخي بمحاميد الغزلان في 25 فبراير 1958، حيث استقبل وفود وممثلي وأعيان قبائل الصحراء الذين هبوا رغم الحصار المضروب على مناطقهم للقاء الملك وتجديد البيعة له وتأكيد تجندهم دفاعا عن مقوماتهم وهويتهم الوطنية. وقد شهدت سنة 1958 كسب رهان من رهانات مسيرة استكمال الوحدة الترابية تمثل في استرجاع مدينة طرفاية يوم 15 أبريل 1958.

وأكدت المندوبية أن المغرب واصل بقيادة الملك الحسن الثاني مسيرة التحرير، بكل عزم وإيمان، و"تمكنت المملكة بفضل الالتحام الوثيق بين العرش والشعب من استعادة مدينة سيدي إيفني في 30 يونيو 1969، وتكللت المبادرات والمواقف النضالية بالمسيرة التاريخية الكبرى، المسيرة الخضراء المظفرة في 6 نونبر 1975 التي جسدت عظمة التعبئة الوطنية، وعمق الإيمان دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية، وعبقرية ملك استطاع بحكمته وحنكته وبعد نظره، أن ينتصر لتحرير ما تبقى من الأجزاء المغتصبة من الوطن. وهكذا، سارت مواكب المتطوعات والمتطوعين من سائر ربوع الوطن لتحطيم الحدود الوهمية وصلة الرحم بأبناء الجنوب المغربي. وكان النصر حليف الإرادة الوطنية للمغاربة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، لترتفع راية الوطن خفاقة في سماء العيون في 28 فبراير 1976 إيذانا بجلاء آخر جندي أجنبي عن الصحراء المغربية. وكذلك كان يوم 14 غشت 1979 الذي تحقق فيه استرجاع إقليم وادي الذهب، كمحطة بارزة وحاسمة في مسار الوحدة الوطنية وإنهاء فترة من التقسيم والتجزئة التي عانى منها طويلا أبناء الوطن الواحد".

وواصلت: "لقد تواصلت ملحمة صيانة الوحدة الترابية بكل عزم وإصرار لإحباط مناورات خصوم وحدتنا الترابية، وزادتها رسوخا ووثوقا التعبئة المستمرة للمغاربة في مواجهة كل التحديات الخارجية والتصدي لكل المؤامرات العدوانية. وها هو الشعب المغربي اليوم بقيادة عاهله الشهم، باعث النهضة المغربية الملك محمد السادس، يقف صامدا في الدفاع عن حقوقه المشروعة وتثبيت مكاسبه الوطنية، مبرهنا بإجماعه الوطني عن تشبثه بصيانة وحدته الترابية ومباركته لمبادرة الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الصحراوية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية، ومؤكدا للعالم أجمع من خلال مواقفه الحكيمة والمتبصرة إرادته الثابتة وتجنده التام دفاعا عن مغربية الصحراء وعمله الجاد والمتبصر لإنهاء النزاع المفتعل وحرصه الصادق على تقوية أواصر الإخاء والتعاون وحسن الجوار بالمنطقة المغاربية".

إن استحضار قضيتنا الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية في هاتين المناسبتين العظيمتين، تقول المندوبية السامية، "يدعونا ويستحث القوى الحية وسائر الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية على تقوية الجبهة الداخلية الوطنية في ظل الاعتراف المتنامي للمجتمع الدولي من خلال الافتتاح المتزايد للقنصليات العامة الافريقية والعربية في الأقاليم الجنوبية وكذا صدور قرار مجلس الأمن رقم 2548 الداعم لأسس الموقف المغربي من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".

وقد أعربت أسرة المقاومة وجيش التحرير بالأقاليم الجنوبية، في بيانات أصدرتها للرأي العام الوطني والدولي، عن تنديدها واستنكارها لجميع الممارسات العدائية التي تقوم بها جبهة "البوليساريو" الانفصالية اتجاه المغرب بدعم من خصوم الوحدة الترابية للمملكة، والمتمثلة في قيام مجموعة من الأشخاص بسلوكات استفزازية بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان، واختراق الجدار العازل والقيام بتحركات استعراضية يائسة تروم المساس بالمنطقة وأمنها، والتشويش على مسار الجهود الأممية لإيجاد حل للنزاع المفتعل، مشيدة برصانة النهج الدبلوماسي الذي يسلكه المغرب بقيادة الملك محمد السادس.