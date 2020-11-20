إجراءات مشددة تروم الحد من تفشي كورونا بتاونات

رشيد الكويرتي من فاس

أصدر عامل إقليم تاونات، بناء على توصيات اللجنة الإقليمية للجنة اليقظة المكلفة بتدبير جائحة كورونا، قرارا ينص، من خلاله، على تشديد الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" بمدينة تاونات.

ويتوجب، بمقتضى هذا القرار الذي سيسري انطلاقا من اليوم الجمعة وعلى مدى الـ15 يوما المقبلة، إغلاق المقاهي والمطاعم والأنشطة التجارية والحرفية والمهنية بجماعة تاونات ابتداء من الساعة الثامنة ليلا وإلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي.

كما ينص القرار العاملي المذكور، الذي اطلعت عليه هسبريس، على إغلاق الحدائق والساحات والفضاءات العمومية المخصصة للألعاب الترفيهية للأطفال ومنع البث التلفزيوني لمقابلات كرة القدم بكافة المقاهي بمدينة تاونات.

القرار ذاته، الذي لا يشمل الصيدليات والعيادات الطبية بمدينة تاونات، أكد على المراقبة الصارمة لمدى احترام الإجراءات الوقائية بالفضاءات العامة؛ كارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، واتخاذ دوريات المراقبة للعقوبات الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين.