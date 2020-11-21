أكاديمية بني ملال تدعم المواطنة بالوسط المدرسي

حميد رزقي من بني ملال

أشرف مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال خنيفرة، الخميس، بثانوية أولاد يوسف الإعدادية، على تسليم لوحات إلكترونية وهدايا لفائدة متعلمات ومتعلمي المؤسسة المشاركين في مشروع "دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي" API2C.

وبهذه المناسبة التي حضرها كل من المدير الإقليمي ببني ملال، ورئيسة المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي، وبعض الأطر الإدارية والتربوية بثانوية أولاد يوسف الإعدادية، ورئيس مجلس جماعة أولاد يوسف، أوضح السليفاني، مدير الأكاديمية، أن المبادرة تأتي تقديرا لمساهمة المشاركين في أنشطة الحياة المدرسية خلال الموسم الدراسي 2020-2019، وتحفيزا لهم على بذل المزيد من العطاء لترسيخ القيم الإيجابية داخل فضاء المؤسسة التعليمية وخارجها.

وأكد السليفاني أن مشروع "دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي" API2C، بالإضافة إلى مختلف المبادرات الجهوية الأخرى، يهدف إلى تثمين أدوار الحياة المدرسية، وتعزيز السلوك المدني والمواطنة لدى المتعلمات والمتعلمين، وبناء الروابط الاجتماعية لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتدبير التوترات ومحاربة السلوكات اللاتربوية، ومواكبة الأطر التربوية، وتعزيز الخدمات السوسيو تربوية من خلال تثمين شبكة منسقي الحياة المدرسية، وكذا بلورة برامج تربوية خاصة بكل مؤسسة تعليمية، والانفتاح على المحيط الخارجي.

وجدير بالذكر أن 44 تلميذة وتلميذا يمثلون أربع مؤسسات تعليمية يستفيدون من هذه المبادرة (ثانويتا أولاد يوسف وفم أودي الإعداديتان بمديرية بني ملال، وثانويتا أفورار وآيت أمحمد الإعداديتان بمديرية أزيلال)، حيث تم تسليم الجوائز لفائدة متعلمات ومتعلمي مؤسستي أولاد يوسف وأفورار، على أن يتم لاحقا تسليم الجوائز لمتعلمي المؤسستين المتبقيتين.

وتندرج هذه المبادرة التحفيزية في سياق مواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي فيما يتعلق بترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة، وسعيا إلى الارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية عبر ترسيخ قيم الإيجابية، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والرابطة المحمدية للعلماء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.