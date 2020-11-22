منتدى يطلب إحداث مكتبة وسائطية بمدينة أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

يستعدّ منتدى المبادرات الشبابية بأكادير لإيداع عريضة لدى المجلس الجماعي يُطالب من خلالها بإحداث مكتبة وسائطية في حي أنزا، نظر لـ"غياب فضاء للباحثين والدارسين والمثقفين بالحي، خاصة للطلبة الجامعيين والتلاميذ"، وفق بلاغ صادر عن المنتدى.

ومن الأسباب الأخرى الداعية إلى رفع هذه العريضة، وفقا للمصدر ذاته، "تزايد عدد التلاميذ والطلبة بالحي، وتزايد مشكل تدني القراءة حسب الدراسة التي قامت بها الجمعية، فضلا عن ضعف قراءات الكتب ولقاءات أدبية مباشرة وورشات في الكتابة والقراءة والرسم، وغياب خدمات إلكترونية تمكن من البحث عن الكتب أو مراجع على الحاسوب".

وفي جانب آخر، أطلقت فعاليات مدنية بمدينة أكادير حملة لجمع توقيعات الساكنة على عريضة ستُقدم للمجلس الجماعي، قصد إحداث وتثبيت حاويات تحت أرضية، وذلك بسبب "تراكم الأزبال بعدد من النقط التي تعرف دينامية وحركية كثيرة، وتشويه الحاويات التقليدية لمنظر المدينة، مع انبعاث للروائح الكريهة وتجمع للقاذورات".

وأرجع بلاغ صادر عن الواقفين وراء الخطوة سبب المطالبة بتثبيت حاويات تحت أرضية أيضا إلى "انتشار مخلفات السوائل جراء تراكم وتخمر النفايات قرب الحاويات التقليدية، وتهديد الصحة العامة، وانبعاث الروائح الكريهة وتلويث البيئة، بالإضافة إلى انتشار الحشرات والذباب جراء تراكم النفايات بجوار الحاويات التقليدية".