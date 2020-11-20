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الرئيسية | جهات | الوقاية المدنيّة بالنّاظور تُنقذ قطّةً عالقةً في شجرة

الوقاية المدنيّة بالنّاظور تُنقذ قطّةً عالقةً في شجرة

الوقاية المدنيّة بالنّاظور تُنقذ قطّةً عالقةً في شجرة
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 20 نونبر 2020 - 22:15

في التفاتة نبيلة، تمكّنت عناصر الوقاية المدنية، الجمعة، من إنقاذ قطّة علقت بأعلى شجرة على مستوى شارع يوسف بن تشافين بوسط مدينة النّاظور.

وحسب إفادات شهود عيان، فقد ربط مواطنون عاينوا تواجد القطّة عالقةً في أعلى الشّجرة الاتّصالَ بالوقاية المدنية التي تجاوبت مع النّداء، فحرّكت عناصرها مستعينة بشاحنة صوب موقع الحدث.

وفي إطار عملية الإنقاذ، ارتقى أحدُ عناصر الوقاية المدنية الشّجرةَ مستعينًا بسلّم، قبل أن يتمكّن من انتشال القطّة بنجاح من مكانها وإنزالها بسلام.

وترك تدخّل عناصر الوقاية المدنية لإنقاذ القطّة انطباعًا حسنا لدى الحاضرين الذين تابعوا تفاصيل العملية في موقع الحدث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - محمد الجمعة 20 نونبر 2020 - 22:21
كل الاحترام والتقدير، جزاكم الله خيراً.
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55
2 - sami الجمعة 20 نونبر 2020 - 22:29
Une bonne initiative
الله يجعلها لهم فميزان الحسنات
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46
3 - mustapha الجمعة 20 نونبر 2020 - 22:31
شكرا على هذه الالتفاتة النبيلة
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39
4 - العريشي الجمعة 20 نونبر 2020 - 22:35
الرفق بالحيوانات دليل عن وعي المجتمع !!! هذا دليل أننا في الطريق الصحيح والحمد الله
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38
5 - زكرياء الجمعة 20 نونبر 2020 - 22:38
هذا تقدم جميل، نتمنى أن تعم هذه الخدمة على البشر الذين تتأخر عليهم الوقاية المدنية.
في جميع الأحوال نتقدم بالشكر لجميع مكونات الوقاية المدنية والقوات المساعدة والدرك والجيش والشرطة وكل رجال الأمن المغاربة البواسل.
الله الوطن الملك.
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26
6 - غرباوي مهاجر الجمعة 20 نونبر 2020 - 22:40
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.
التفاتة نبيلة وجيدة.
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13
7 - من الناظور الجمعة 20 نونبر 2020 - 22:42
القطط تصعد الى اعالي الاشجار للبحث عن اعشاش العصافير والتهام الفراخ اكلتها المفظلة وقد رايت ذالك مرارا وتكرارا، الصعود اصعب من النزول، لو تركوا القطة وشأنها لنزلت وحدها كما صعدت وحدها، الذي اتصل بالانقاذ ما ادراه انها عالقة هل تكلمت معه؟!! مع الاسف وليمة القطة افسدتها عليها فرقة الانقاذ التي جاءت لانقاذ القطة ولكنها في الحقيقة انقذت فراخ العصافير من القطة.
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-11
8 - Adam SAFIOT الجمعة 20 نونبر 2020 - 22:46
أرفع لكم القبعة احتراما و إجلالا، إنها الإنسانية يا سادة.
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8
9 - سعيدة الجمعة 20 نونبر 2020 - 22:51
جزاكم الله خيرا
مخلوقات تشاركنا الحياة الى حين تستوجب الرعاية
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