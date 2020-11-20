الوقاية المدنيّة بالنّاظور تُنقذ قطّةً عالقةً في شجرة

عبد الكريم هرواش من الناظور

في التفاتة نبيلة، تمكّنت عناصر الوقاية المدنية، الجمعة، من إنقاذ قطّة علقت بأعلى شجرة على مستوى شارع يوسف بن تشافين بوسط مدينة النّاظور.

وحسب إفادات شهود عيان، فقد ربط مواطنون عاينوا تواجد القطّة عالقةً في أعلى الشّجرة الاتّصالَ بالوقاية المدنية التي تجاوبت مع النّداء، فحرّكت عناصرها مستعينة بشاحنة صوب موقع الحدث.

وفي إطار عملية الإنقاذ، ارتقى أحدُ عناصر الوقاية المدنية الشّجرةَ مستعينًا بسلّم، قبل أن يتمكّن من انتشال القطّة بنجاح من مكانها وإنزالها بسلام.

وترك تدخّل عناصر الوقاية المدنية لإنقاذ القطّة انطباعًا حسنا لدى الحاضرين الذين تابعوا تفاصيل العملية في موقع الحدث.