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كُتّاب وآراء
حملة ضد انتشار الجائحة بقطاع حوامض سوس
تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أطلق المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة حملة تحسيسية وتواصلية للوقاية من جائحة "كوفيد-19"، تستهدف سلسلة الحوامض، تحت شعار "بْوِقَايْتْنَا نْحَافْظُو عْلَى حْيَاتْنَا أُوخْدَمْتْنَا أُونْسَاهْمُو فْضَمَانْ تْزْوِيدْ أَسْوَاقْنَا''.
الحملة تم إطلاقها ميدانيا بإحدى وحدات تلفيف الحوامض بإقليم تارودانت، بتنسيق مع اللجنة الإقليمية لليقظة بتارودانت، وبتعاون مع الفدرالية البيمهنية المغربية للحوامض، وفرعي جمعية منتجي الحوامض بالمغرب، وجمعية ملففي الحوامض بالمغرب بسوس ماسة.
ووفقا للمنظمين، فالحملة ستستمرّ على مدى ثلاثة أسابيع، وستهم سلسلة إنتاج الحوامض بكل من إقليم تارودانت وعمالة إنزكان آيت ملول، وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين في القطاع الفلاحي، إلى جانب حث جميع الفاعلين بالقطاع في الجهة على التقيد بالتدابير الوقائية لتفادي العدوى وصون السلامة الصحية لجميع العمال.
ومن جانب آخر، يروم المنظمون من هذه الحملة التحسيسية الواسعة "إنجاح انطلاق الموسم الفلاحي وضمان سيرورة نشاط وحدات تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية"، فضلا عن "الحفاظ على مناصب الشغل، مع استمرارية خلق مناصب جديدة، والحفاظ على وتيرة تزويد الأسواق الداخلية على المستوى المحلي، الجهوي والوطني، مع استمرارية نشاط الصادرات".
ويسهر على تنشيط ورشات التحسيس والزيارات الميدانية مستشارون فلاحيون من المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بجهة سوس ماسة، يتوفرون على الوسائل اللوجستيكية اللازمة من معدات وسيارات مجهزة.
كما ستنظم حملات تحسيسية عن طريق المراكز المتنقلة للاستشارة الفلاحية، مجهزة بمعدات الصوت والصورة، بالإضافة الى ورشات عمل تستهدف مسيري وحدات تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية.