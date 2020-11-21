24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العلوي ومغربية الصحراء (5.00)

  2. 3 مصحات متنقلة تعزز العرض الصحي بتاونات (5.00)

  3. "مندوبية المقاومة" تخلد ذكرى "المسيرة والاستقلال"‎ (5.00)

  4. ممرضون يشلون مستشفيات المملكة للمطالبة بمراجعة شروط الترقية‬ (5.00)

  5. فيديوهات تكشف استغلال"البوليساريو للأطفال في البروباغندا الحربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | ابتدائية أكادير تنظر في ملف الطلبة المطرودين

ابتدائية أكادير تنظر في ملف الطلبة المطرودين

ابتدائية أكادير تنظر في ملف الطلبة المطرودين
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 21 نونبر 2020 - 08:23

حدّدت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم 4 دجنبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في ملف الطلبة المطرودين من جامعة ابن زهر، الذين وُجهت إليهم تهمتي إهانة موظفين عموميين وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والذين نفّذوا اعتصاما مفتوحا أمام كلية العلوم قبل أن ينقلوه قبالة مقر رئاسة جامعة ابن زهر احتجاجا على طردهم ومحاكمتهم.

وقال رضوان العربي، عن هيئة الدفاع عن الطلبة، إن "عبد الناصر طوني وعمر الطالبين نفيَا التهم المنسوبة إليهما، فيما تم الاستماع إلى الكاتب العام للكلية، وإلى شهود أكدوا عدم معاينتهم ولا حضورهم الوقائع أساس المتابعة، كما سجلت النيابة العامة تنازلها عن متابعة الطالب عبد اللطيف الغازي".

وتابع المحامي ذاته، في تدوينة له على "الفيسبوك"، أن "النيابة العامة طالبت بالإدانة، بينما طلب المطالب بالحق المدني عميد الكلية وكاتبها العام الحكم على الطالبين بأدائهما لهما تعويضا حدداه في 20 ألف درهم، في حين التمس دفاع الطالبين البراءة".

وأوضح العربي أن المتابعة "جاءت على خلفية نشاط الطالبين بمكتب تعاضدية طلبة كلية العلوم التابع للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث حصلا على الرتبتين الأولى والثانية في نتائج انتخابات الطلبة لمكتب التعاضدية، والتي شارك فيها أزيد من 10 آلاف طالب"، مشيرا إلى أن "التهم ملفقة"، وأنها "محاولة نقل الصراع مع أعضاء التعاضدية إلى ساحة المحكمة، بدل حل المشاكل بالكلية عبر الحوار".

وأضاف أن "الملف خال من الإثبات، والشهود المستمع إليهم- ومنهم من صرح أنه قدم شكايته ضد المتابعين الحاليين في نفس الموضوع- أكدوا عدم معاينتهم ولا حضورهم للوقائع بشكاية المطالبين، بل إن أحدهم نفى ما سجلته الضابطة القضائية في محضر تصريحاته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.