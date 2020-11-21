ابتدائية أكادير تنظر في ملف الطلبة المطرودين

رشيد بيجيكن من أكادير

حدّدت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم 4 دجنبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في ملف الطلبة المطرودين من جامعة ابن زهر، الذين وُجهت إليهم تهمتي إهانة موظفين عموميين وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والذين نفّذوا اعتصاما مفتوحا أمام كلية العلوم قبل أن ينقلوه قبالة مقر رئاسة جامعة ابن زهر احتجاجا على طردهم ومحاكمتهم.

وقال رضوان العربي، عن هيئة الدفاع عن الطلبة، إن "عبد الناصر طوني وعمر الطالبين نفيَا التهم المنسوبة إليهما، فيما تم الاستماع إلى الكاتب العام للكلية، وإلى شهود أكدوا عدم معاينتهم ولا حضورهم الوقائع أساس المتابعة، كما سجلت النيابة العامة تنازلها عن متابعة الطالب عبد اللطيف الغازي".

وتابع المحامي ذاته، في تدوينة له على "الفيسبوك"، أن "النيابة العامة طالبت بالإدانة، بينما طلب المطالب بالحق المدني عميد الكلية وكاتبها العام الحكم على الطالبين بأدائهما لهما تعويضا حدداه في 20 ألف درهم، في حين التمس دفاع الطالبين البراءة".

وأوضح العربي أن المتابعة "جاءت على خلفية نشاط الطالبين بمكتب تعاضدية طلبة كلية العلوم التابع للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث حصلا على الرتبتين الأولى والثانية في نتائج انتخابات الطلبة لمكتب التعاضدية، والتي شارك فيها أزيد من 10 آلاف طالب"، مشيرا إلى أن "التهم ملفقة"، وأنها "محاولة نقل الصراع مع أعضاء التعاضدية إلى ساحة المحكمة، بدل حل المشاكل بالكلية عبر الحوار".

وأضاف أن "الملف خال من الإثبات، والشهود المستمع إليهم- ومنهم من صرح أنه قدم شكايته ضد المتابعين الحاليين في نفس الموضوع- أكدوا عدم معاينتهم ولا حضورهم للوقائع بشكاية المطالبين، بل إن أحدهم نفى ما سجلته الضابطة القضائية في محضر تصريحاته".