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الرئيسية | جهات | فيروس كورونا يغلق ثانوية وإعدادية بإقليم تزنيت

فيروس كورونا يغلق ثانوية وإعدادية بإقليم تزنيت

فيروس كورونا يغلق ثانوية وإعدادية بإقليم تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الأحد 22 نونبر 2020 - 12:25

إثر اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل أوساطهما، قررت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتزنيت تعليق الدراسة الحضورية بثانوية الوحدة وإعدادية الإمام مالك، والاعتماد على نمط التعليم عن بعد.

وأوضح إخبار صادر عن المديرية الوصية على قطاع التعليم بتزنيت أن نظام التمدرس الحضوري سيتوقف بالثانوية التأهيلية الوحدة والثانوية الإعدادية الإمام مالك ابتداء من اليوم وطيلة الأسبوع القادم؛ وذلك عملا بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 46/20، وبناء على دورية وزارة الصحة تحت رقم 20/070، الصادرتين على التوالي بتاريخ 15 شتنبر و5 أكتوبر 2020، في شأن مسطرة تدبير حالات الإصابة بالفيروس بالمؤسسات التعليمية.

ودعت الوثيقة التي توصلت بها هسبريس التلاميذ والتلميذات وكافة الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسستين المذكورتين إلى الالتزام بالتعليم عن بعد، والتقيد الصارم بالبروتوكول الصحي المعتمد، وتطبيق كافة التدابير الوقائية المنصوص عليها في النصوص المنظمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اللقاح رائع . الأحد 22 نونبر 2020 - 12:55
من واقع التجربة اقول للإخوة اللقاح الصيني رائع فقد انقد حياة خالتي العجوز بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من الموت صدقوني انا لا أكذب .
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2 - لقاح فعال . الأحد 22 نونبر 2020 - 13:01
قد يقول قائل كيف ذالك واللقاح لم يعطي بعد مفعوله اقول فقط للتذكير المغرب انخرط في تجربة اللقاح مع الصين الشعبية وكانت خالتي من الذين البديل لهن عن الخضوع له لانها كانت ميؤوس من شفاءها وهي الآن في صحة جيدة تأكل وتشرب وتبتسم عادت إلى كامل حيويتها فشكرا للعلماء أينما وجدوا على وجه الأرض .
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