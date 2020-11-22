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كُتّاب وآراء
فيروس كورونا يغلق ثانوية وإعدادية بإقليم تزنيت
إثر اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل أوساطهما، قررت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتزنيت تعليق الدراسة الحضورية بثانوية الوحدة وإعدادية الإمام مالك، والاعتماد على نمط التعليم عن بعد.
وأوضح إخبار صادر عن المديرية الوصية على قطاع التعليم بتزنيت أن نظام التمدرس الحضوري سيتوقف بالثانوية التأهيلية الوحدة والثانوية الإعدادية الإمام مالك ابتداء من اليوم وطيلة الأسبوع القادم؛ وذلك عملا بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 46/20، وبناء على دورية وزارة الصحة تحت رقم 20/070، الصادرتين على التوالي بتاريخ 15 شتنبر و5 أكتوبر 2020، في شأن مسطرة تدبير حالات الإصابة بالفيروس بالمؤسسات التعليمية.
ودعت الوثيقة التي توصلت بها هسبريس التلاميذ والتلميذات وكافة الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسستين المذكورتين إلى الالتزام بالتعليم عن بعد، والتقيد الصارم بالبروتوكول الصحي المعتمد، وتطبيق كافة التدابير الوقائية المنصوص عليها في النصوص المنظمة.