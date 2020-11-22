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أزمة الماء تقوي مطالب تحلية مياه المحيط بأكادير

أزمة الماء تقوي مطالب تحلية مياه المحيط بأكادير
هسبريس من الرباط
الأحد 22 نونبر 2020 - 10:36

متجهة نحو العادة، تستمر أزمة الماء بمدينة أكادير للشهر الثاني تواليا، بعد أن احتفظت السلطات بقرارات توقف المياه على الساعة العاشرة، مع استجابة المواطنين، الذين تبقى شكواهم حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي وصالونات المنازل.

ويضطر العديد من سكان أكادير والنواحي إلى الانسحاب صوب المنازل مبكرا من أجل قضاء الأغراض المرتبطة بالطبخ والتنظيف، قبل إغلاق المياه بشكل نهائي؛ وذلك في إطار تدبير الأزمة الحادة التي كرسها الجفاف والاستغلال المفرط.

ومنذ سنة 2014، تعرف مختلف مناطق الجهة أزمة حادة على مستوى المياه، خلفها توالي سنوات الجفاف وفراغ حقينة السدود التي كانت المزود الرئيسي للسكان بالماء الشروب. ومع الأزمة الحالية تتجدد المطالبة بضرورة تسريع مشاريع تحلية مياه المحيط الأطلسي.

ويطالب السكان بإيجاد طرق تدبير أكثر معقولية للأزمة، والبداية من مجالات الاستهلاك الضخم، مثل الحدائق وملاعب الكولف والفنادق والمسابح، ثم بعدها اتخاذ إجراءات موازية تمس المعيش اليومي للمواطن، وستكون حينها ذات مصداقية.

ويقول توفيق سميدة، فاعل مدني بمنطقة سوس ماسة، إن توقيت وقف التزود بالمياه هو العاشرة، لكن الملاحظ أنه في بعض الأحياء ينقطع قبل هذا التوقيت، فيما في بعضها الآخر يظل التزود قائما، مستغربا هذا التعاطي ودواعيه.

وأضاف سميدة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المساحات الخضراء تستنزف الماء بشكل كبير، رغم القرار العاملي الصادر في فبراير الماضي، وكذا مذكرة وزارة الداخلية سنة 2018، معتبرا القرارات الصادرة في هذا الباب "عقيمة".

ونبه الفاعل المدني إلى أن أصل المشكل اتضح منذ سنة 2003، وذلك وفق توصيات دراسة أنجزتها مؤسسة ماكينزي، وقال إن ارتباطات القطاع السياحي والفلاحي والطبي بالماء ستخلف أزمة كبيرة، كما طالب بحلول لانقاذ الوضع الراهن.

وتساءل المتحدث خاتما في تصريحه لهسبريس: "أين وصل مشروع تحلية المياه؟ ولماذا كل هذا التأخر في ظل الأزمة؟ وأين مشروع معالجة المياه العادمة؟"، مؤكدا أن العديد من المشاكل تعتري اشتغالات المسؤولين، ومن بينها ضعف الخطط التواصلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ملاحظ الأحد 22 نونبر 2020 - 10:49
الناس تموت عطشا بينما نلاحظ تزايدا كبيرا للفنادق الكبرى، و ملاعب الكولف و المسابح و القصور التي تستهلك حصة الفيل من ماء اكادير، اما المواطن العادي فلا يستهلك الا ما يحتاج، و الا فالفاتورة ستذكره بالواقع. يجب التسريع في إنشاء مصالح تحلية ماء البحر و إلا ستكون كارثة بكل المقاييس. و شكرًا
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2 - agadir الأحد 22 نونبر 2020 - 11:33
انا في أكادير ولا أرى المساحات الخضراء
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3 - افقير الأحد 22 نونبر 2020 - 11:40
في فرنسافي البنية التحية صنعوا قناتين الاولى لصرف المياه والثانية خاصة بالامطار التي تهطل في اغلب الشهور وتخزينها ثم ضخها في قنواة خاصة لكل المنازل مخصصة لغسل الاواني وكل مايتعلق بخدمات المنزل سوى الشرب اضافة لسقي الحداءق والمناطق الخضراء مع العلم ان الفرنسيين لا يشربون الا المياه المعدنية طبعا المغرب لا يستطيع ان يفعل مثل هده البنية التحتية لسببين اولا لانها باهضة التكلفة والسبب الثاني و الفساد المستشري في جميع القطاعات وهدا مؤسف
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