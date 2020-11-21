حالات كورونا الحرجة تفرض حظر تجوال في وزان

أيوب صدور من وزان

قررت سلطات إقليم وزان حظر التجوال ليلا بمختلف أرجاء المدينة، في خطوة تروم الحد من تفشي فيروس كورونا، من خلال تقييد حركة المواطنين عند تمام الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا، مع إغلاق المنتزهات والحدائق العمومية وملاعب القرب.

ويعرف إقليم وزان ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مع تزايد في الحالات الخطيرة الموضوعة بقاعات العناية المركزة، إذ بلغ عددها 19 حالة حرجة، وهو ما يتجاوز الطاقة الاستيعابية للمركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي.

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع تسجيل أرقام قياسية من الإصابات بفيروس كورونا بمدينة وزان بالمقارنة مع الأشهر القليلة الماضية، دفعت السلطات المحلية إلى اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تقليل الحركة بالشوارع، من خلال تقليص ساعات عمل الأسواق العمومية وأسواق القرب وإغلاقها عند الخامسة.

وتضمنت القرارات كذلك تشديد المراقبة عند مداخل ومنافذ المدينة، ومنع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، وإغلاق الحمامات التقليدية والعصرية وصالونات الحلاقة والقاعات الرياضية، مع تفعيل الورقة الاستثنائية للتنقل من وإلى وزان.

وبالموازاة مع الإجراءات سالفة الذكر قررت اللجنة الإقليمية للتتبع والرصد تكثيف الحملات التحسيسية المتعلقة بتطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار كوفيد19، مع تشديد مراقبة سير تنزيل القرارات، التي تهيب بجميع المواطنين احترامها تحت طائلة الغرامة والعقوبات المنصوص عليها.