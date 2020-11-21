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الرئيسية | جهات | إجراءات إضافية لمحاربة انتشار كورونا في تزنيت

إجراءات إضافية لمحاربة انتشار كورونا في تزنيت

إجراءات إضافية لمحاربة انتشار كورونا في تزنيت
مصطفى البكار
السبت 21 نونبر 2020 - 18:23

أصدرت اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع الوضع الوبائي لفيروس كوروونا المستجد على مستوى إقليم تزنيت تعليماتها لمختلف المصالح والأجهزة قصد تنزيل عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ابتداء من اليوم السبت وطيلة الأسبوعين القادمين.

ومن بين الإجراءات التي أمرت اللجنة بتطبيقها، بعد التطور الملحوظ في العدد التراكمي للحالات الإيجابية المسجلة بالإقليم خلال الأيام الأخيرة، إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والأنشطة الحرفية على الساعة الثامنة مساء، إضافة إلى الإغلاق الشامل للقاعات الرياضية وملاعب القرب والحدائق والفضاءات العمومية المحتضنة للألعاب الترفيهية للأطفال؛ وذلك على مستوى المجال الحضري لتزنيت، فضلا عن تشديد المراقبة على مداخل المدينة.

أما على مستوى كافة الجماعات الترابية بالإقليم فقد أعطت لجنة اليقظة أوامرها، عبر بلاغ توصلت به هسبريس، قصد تشديد مراقبة مدى احترام المواطنين لتدابير التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الواقية وتفعيل العقوبات الزجرية في حق المخالفين.

كما دعا البلاغ السلطات المعنية إلى الاستمرار في منع التجمعات بمختلف أنواعها، بما فيها الحفلات والأعراس والجنائز، وكذا منع العرض التلفزي لمقابلات كرة القدم داخل المقاهي، مع الحرص على دعوة الساكنة إلى التقليل من الزيارات العائلية والتنقلات غير الضرورية.

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