ارتفاع حالات "كورونا" يمنع التنقل الليلي في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

دفعت الوضعية الوبائية المرتبطة بانتشار جائحة كورونا ومستوى مؤشرات تتبع الوباء في عمالة أكادير إداوتنان اللجنة الإقليمية لليقظة إلى اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات ينطلق العمل بها ابتداء من التاسعة ليلا من يوم الأحد، وتمتد لمدة أسبوعين.

وتبعا للارتفاع المقلق لحالات الإصابة بكورونا خلال الأسابيع الماضية على مستوى عمالة أكادير، قررت لجنة اليقظة الإقليمية منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 ليلا والسادسة صباحا، باستثناء التنقل المبرر بأسباب صحية أو مهنية.

كما تقرر إغلاق الشواطئ ومنع ارتيادها، وإغلاق سوق الأحد وأسواق القرب على الساعة الثالثة بعد الزوال، وإغلاق المقاهي والمطاعم بجميع أصنافها على الساعة الثامنة ليلا، والقرار ذاته شمل جميع المتاجر والمحلات الكبرى.

وفي جانب آخر، جرى فرص إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى عمالة أكادير إداوتنان.

قرار الإغلاق امتد كذلك إلى كل الحمامات ومحلات التجميل "spa" والأنشطة المشابهة، باستثناء محلات الحلاقة، وملاعب القرب والمنتزهات، إلى جانب القاعات الرياضية ومحلات الألعاب والأنشطة المشابهة.

كما جرى فرض احترام 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي على الساعة التاسعة ليلا.

وتنشد السلطات العمومية المساهمة المواطنة لكل الفاعلين، أفرادا ومؤسسات، في احترام تلك التدابير والدعوة إلى سلك كل السبل الوقائية ضد انتشار الفيروس، حماية للأرواح وأملا في تحسن الوضعية الوبائية وتراجع المؤشرات للعودة التدريجية إلى الحياة العادية.