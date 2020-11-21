اعتماد "التعليم عن بعد" سبعة أيام في ثانوية بتمارة

ياسين أوشن

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالصخيرات تمارة انتقال ثانوية محمد السراج التأهيلية بسيدي يحيى زعير إلى النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد لمدة 7 أيام.

وجاء في بلاغ إخباري للمديرية عينها، توصلت به هسبريس، أن هذا القرار الذي اتُّخذ بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، جاء عقب تسجيل 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في المؤسسة المذكورة.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن العمل بهذا القرار انطلق ابتداءً من يوم السبت الـ21 من نونبر الجاري إلى غاية يوم الجمعة الـ 27 من الشهر نفسه.

وتهيب المديرية الإقليمية بـ"جميع التلميذات والتلاميذ، والأطر التربوية والإدارية والشركاء التربويين، التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي المعتمد، سعيا إلى توفير ظروف آمنة تراعي سلامة الجميع وتمدرس يضمن تكافؤ الفرص بين كافة المتعلمين"، بتعبير البلاغ.