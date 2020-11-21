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الرئيسية | جهات | اعتماد "التعليم عن بعد" سبعة أيام في ثانوية بتمارة

اعتماد "التعليم عن بعد" سبعة أيام في ثانوية بتمارة

اعتماد "التعليم عن بعد" سبعة أيام في ثانوية بتمارة
ياسين أوشن
السبت 21 نونبر 2020 - 17:40

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالصخيرات تمارة انتقال ثانوية محمد السراج التأهيلية بسيدي يحيى زعير إلى النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد لمدة 7 أيام.

وجاء في بلاغ إخباري للمديرية عينها، توصلت به هسبريس، أن هذا القرار الذي اتُّخذ بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، جاء عقب تسجيل 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في المؤسسة المذكورة.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن العمل بهذا القرار انطلق ابتداءً من يوم السبت الـ21 من نونبر الجاري إلى غاية يوم الجمعة الـ 27 من الشهر نفسه.

وتهيب المديرية الإقليمية بـ"جميع التلميذات والتلاميذ، والأطر التربوية والإدارية والشركاء التربويين، التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي المعتمد، سعيا إلى توفير ظروف آمنة تراعي سلامة الجميع وتمدرس يضمن تكافؤ الفرص بين كافة المتعلمين"، بتعبير البلاغ.

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1 - Yassin lablaydi Temara السبت 21 نونبر 2020 - 18:30
Temara enregistre tous les jours plus de 250 cas
Et les autorités ne prennent aucune mesure restrictive, les gens mènent une vie normale dans les rue les transports dans les marchés sans masques
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