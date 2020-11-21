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كُتّاب وآراء
الحكومة تمدد "إجراءات كورونا" بالبيضاء 4 أسابيع
قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى الدار البيضاء الكبرى (عمالتا الدار البيضاء والمحمدية وإقليما النواصر ومديونة) وإقليما برشيد وبنسليمان لمدة أربعة أسابيع أخرى، تبتدئ من الأحد 22 نونبر الجاري على الساعة التاسعة ليلا.
وأفاد بلاغ للحكومة أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المنصوص عليها في البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وكذا على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا.
وأوضح المصدر نفسه أن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
الحكومة تكذب على نفسها
الحياة عادية في البيضاء
ولو مددت الحكومة الحالة الطوارئ لأربع سنوات. ليس فقط أربع أسابيع. لن يتغير شيء ( لي فراس الجمل فراس جمالة) هناك بعض المواطنين .أصلهم من حبوب الكامون .فلا كمامات ولا تباعد واا نظافة .والاهتمام
يالله قولو لي كذبتي .وأنا إنسان كنكذب
إما حجر صحي شامل اولا باراكا علينا من القرارات ديال الرباط!! كيفاش حكومة تريد تمديد الإجراءات الصحية و هي متواجدة كلها في الرباط؟؟ هاد الإجراءات صراحة ولدات ضغط نفسي و معنوي لكل القطاعات..
إما حجر صحي و إما التعايش مع الوباء كيفما عايشين معاه دابا..