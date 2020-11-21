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الرئيسية | جهات | الحكومة تمدد "إجراءات كورونا" بالبيضاء 4 أسابيع

الحكومة تمدد "إجراءات كورونا" بالبيضاء 4 أسابيع

الحكومة تمدد "إجراءات كورونا" بالبيضاء 4 أسابيع
هسبريس من الرباط
السبت 21 نونبر 2020 - 19:20

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى الدار البيضاء الكبرى (عمالتا الدار البيضاء والمحمدية وإقليما النواصر ومديونة) وإقليما برشيد وبنسليمان لمدة أربعة أسابيع أخرى، تبتدئ من الأحد 22 نونبر الجاري على الساعة التاسعة ليلا.

وأفاد بلاغ للحكومة أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المنصوص عليها في البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وكذا على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا.

وأوضح المصدر نفسه أن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - المكاوي السبت 21 نونبر 2020 - 19:33
أنا كشاب ساكن فكازا لوحدي مغرب على واليديا و صحابي ديال الطفولة و خدام ١٢ ساعة فالنهار تعقدت من هاد الإجراءات و بدا هدشي كا يطلع ليا فراسي.. كا يبقا فيا الحال ساد على راسي و خانق وجهي بكمامة و يديا طابو بلانكول و هادشي مابغاش يسالي.. من ورا اللقاح غادي نمشي عند طبيب نفساني ما فيهاش اللعب.. الله يلطف
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60
2 - ٍSimo السبت 21 نونبر 2020 - 19:36
اش من اجراءت ؟
الحكومة تكذب على نفسها
الحياة عادية في البيضاء
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74
3 - كمال السبت 21 نونبر 2020 - 19:38
وبماذا نفعت هذه الاجراءات حتى نمددها.. كما قال انشتاين الغبي هو من يفعل نفس الطريقة وينتظر نتيجة مختلفة.. اعرف الكثير من الناس اصيبوا من داخل منازلهم من خلال اطفالهم المتمدرسين لان المنزل هو المكان الوحيد الذي لانحتاط فيه كما ان الطفل لايعرف او بالاحرى لايلتزم بالتدابير الوقائية
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28
4 - مولاي الطيب سعدون السبت 21 نونبر 2020 - 19:46
بقينا هنا80عام غيرقتلونا سدو علينا بلا نتيجة والو واخا تزيدو عام ما كاين والو
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20
5 - مواطن حر السبت 21 نونبر 2020 - 19:52
كفانا هده المهزلة و يجب إيقاف هذه السينما
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21
6 - مواطنة السبت 21 نونبر 2020 - 20:07
الله يا ربي كنا كنتسناو توصل العطلة باش نشوفو واليدينا ودابا غايبقاو سادين الطريق
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8
7 - Boubker usa السبت 21 نونبر 2020 - 20:19
السلام عليكم
ولو مددت الحكومة الحالة الطوارئ لأربع سنوات. ليس فقط أربع أسابيع. لن يتغير شيء ( لي فراس الجمل فراس جمالة) هناك بعض المواطنين .أصلهم من حبوب الكامون .فلا كمامات ولا تباعد واا نظافة .والاهتمام
يالله قولو لي كذبتي .وأنا إنسان كنكذب
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9
8 - no comment السبت 21 نونبر 2020 - 20:36
الغريب في الأمر هو أن مجموعة من الأطباء ليسوا متفقين حتى على الأدوية التي تقدم لمرضى كوفيد
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0
9 - لحنين احمد السبت 21 نونبر 2020 - 20:43
سلام في انتظار الفرج من ربنا الكريم مجيب الدعوات مزيد من التعبئة والحفاظ على السلامة بالكمامة التباعد غسل اليدين
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0
10 - nabil السبت 21 نونبر 2020 - 20:46
شنو هي النتيجة ديال الإجراءات؟ الأرقام مازالت في تصاعد و آرقام قياسية!! فما جدوى الباراجات اللي ولات فقط محطوطة ديكور، و لنفرض كاع ما عندكش رخصة التنقل كا تخلص مخالفة و كا دخل المدينة عادي، آو دور و زيد مع الطريق.
إما حجر صحي شامل اولا باراكا علينا من القرارات ديال الرباط!! كيفاش حكومة تريد تمديد الإجراءات الصحية و هي متواجدة كلها في الرباط؟؟ هاد الإجراءات صراحة ولدات ضغط نفسي و معنوي لكل القطاعات..
إما حجر صحي و إما التعايش مع الوباء كيفما عايشين معاه دابا..
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11 - وايلي السبت 21 نونبر 2020 - 20:48
وايلي علاش كاين الحجر الصحي فالدار البيضاء ؟ الله اهديكم يا هاد الناس هل تتحدثون عن مغرب آخر ولا شنو؟
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