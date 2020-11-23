تأسيس مكتب نقابي لـ"الإذاعة والتلفزة" في فاس‎

هسبريس من الرباط

انعقد بالمقر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس اجتماع لأطر ومستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمدينة ذاتها، حيث تم تأسيس مكتب نقابي منضو تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

اللقاء أطره أمين الحميدي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وعضو المكتب التنفيذي، بحضور محمد عريوة، عضو المكتب التنفيذي الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، والنقابي والبرلماني محمد الحجيرة، والأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس.

وبعد الكلمات التأطيرية والتوجيهية والنقاش العام حول أهمية العمل النقابي في الدفاع عن حقوق الموظفين والمستخدمين والعاملات والعمال، وجدلية العمل النقابي والسياسي، ودور حزب الأصالة والمعاصرة في الدفاع عن مطالب الطبقة العاملة والعاطلين عن العمل والطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع، تم انتخاب مكتب نقابي يتكون من 11 عضوا.

وأسندت الكتابة العامة لحسن مصلح، بنيابة مصطفى الزاهري، وأمانة المال لمحمد بدراوي، ينوب عنه عمر لقباب، وعبد الحق الغزواني مقررا، وعمري خالد نائبا له، كما انتخب مصطفى العبادي وعبد الرزاق الضحاك ويوسف بركام ومصطفى التازي وحبيبة الطاك مستشارين.