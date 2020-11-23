24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0413:1916:0118:2419:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المراحيض العمومية .. مرافق حيوية تغيب عن فضاء عيش المغاربة (5.00)

  2. "أزمة كورونا" ترفع مؤشر دين الخزينة إلى 76 في المائة بالمملكة (5.00)

  3. هل تسحب نواكشوط الاعتراف بالبوليساريو لتسوية قضية الصحراء؟ (5.00)

  4. المغرب يُفشل "فخ الانفصاليين" وينقذ الأمم المتحدة من "الإهانة" (5.00)

  5. "الإيسيسكو" تستعدّ لإحداث كرسي بمعهد الإعلام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تأسيس مكتب نقابي لـ"الإذاعة والتلفزة" في فاس‎

تأسيس مكتب نقابي لـ"الإذاعة والتلفزة" في فاس‎

تأسيس مكتب نقابي لـ"الإذاعة والتلفزة" في فاس‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 نونبر 2020 - 03:13

انعقد بالمقر الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس اجتماع لأطر ومستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمدينة ذاتها، حيث تم تأسيس مكتب نقابي منضو تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

اللقاء أطره أمين الحميدي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وعضو المكتب التنفيذي، بحضور محمد عريوة، عضو المكتب التنفيذي الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، والنقابي والبرلماني محمد الحجيرة، والأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس.

وبعد الكلمات التأطيرية والتوجيهية والنقاش العام حول أهمية العمل النقابي في الدفاع عن حقوق الموظفين والمستخدمين والعاملات والعمال، وجدلية العمل النقابي والسياسي، ودور حزب الأصالة والمعاصرة في الدفاع عن مطالب الطبقة العاملة والعاطلين عن العمل والطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع، تم انتخاب مكتب نقابي يتكون من 11 عضوا.

وأسندت الكتابة العامة لحسن مصلح، بنيابة مصطفى الزاهري، وأمانة المال لمحمد بدراوي، ينوب عنه عمر لقباب، وعبد الحق الغزواني مقررا، وعمري خالد نائبا له، كما انتخب مصطفى العبادي وعبد الرزاق الضحاك ويوسف بركام ومصطفى التازي وحبيبة الطاك مستشارين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.