الوباء يخلف 41 وفاة خلال أسبوع في جهة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

سجلت جهة فاس مكناس، خلال الأسبوع المنصرم، الممتد ما بين 14 نونبر وأمس السبت، 41 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، تصدرتها مدينة فاس بـ11 وفاة، ما رفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بعموم الجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 516 حالة.

وحسب ما أفات به المديرية الجهوية للصحة في نشرتها الأسبوعية المتعلقة بمستجدات الوضع الوبائي فإن الحصيلة الأسبوعية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغت 967 حالة، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للإصابات بوباء "كوفيد-19" بعموم الجهة إلى 15924 حالة.

ووفق المصدر الرسمي ذاته فقد بلغ المعدل اليومي للإصابات بالفيروس، خلال الفترة المذكورة، 120.8 حالات إصابة مؤكدة، مشيرا إلى أن عمالة فاس تصدرت حالات الإصابة الجديدة بـ265 حالة، فيما لم يسجل إقليم مولاي يعقوب أي حالة إصابة إضافية.

وبخصوص الحصيلة الأسبوعية لحالات الشفاء من الفيروس، أفادت المديرية الجهوية للصحة بأنها بلغت، خلال الفترة نفسها، 780 حالة شفاء، ليصل معها عدد المتعافين بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 14577 حالة، مشيرة إلى أن معدل الشفاء بلغ، متم الأسبوع المعني، 97.5 في المائة.

وأشارت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس إلى أن الحالات النشطة على مستوى الجهة تراوحت، طيلة الأسبوع ذاته، ما بين 996 حالة و789 حالة، وبمعدل يومي يقدر بـ930 حالة.