حزمة إجراءات تروم صد انتشار كورونا بتارودانت

رشيد بيجيكن من أكادير

فرضت اللجنة الإقليمية لليقظة في تارودانت رخص التنقل الاستثنائية بين الجماعة وأقاليم المملكة، وكذا بين تارودانت والجماعات التابعة لنفوذ تراب الإقليم، إلا لأسباب مهنية أو إنسانية أو طبية مبررة؛ وذلك لمدة 15 يوما، ابتداء من يوم غد الإثنين، ضمن حزمة إجراءات احترازية استثنائية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا على مستوى مدينة تارودانت.

وقررت اللجنة ذاتها فرض مجموعة من الإجراءات والتدابير الأخرى، نظرا لـ"التطورات المقلقة التي باتت تعرفها الوضعية الوبائية على مستوى الإقليم بشكل يومي، وخاصة بمدينة تارودانت، حيث يتم تسجيل عدد كبير من الإصابات الإيجابية بفيروس كورونا المستجد، وعدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض".

وسعيا إلى الحد من رقعة انتشار الفيروس التاجي، وحماية لسلامة وصحة المواطنات والمواطنين، تقرر في مدينة تارودانت إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والحدائق والساحات العمومية وملاعب القرب والفضاءات المخصصة للألعاب الترفيهية للأطفال لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، إلى جانب إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية وأسواق القرب على الساعة الثامنة ليلا.

وفي جانب آخر، جرى منع العرض التلفزي للمقابلات الرياضية لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، خاصة كرة القدم، بكافة المقاهي المتواجدة بمدينة تارودانت، تحت طائلة المتابعة القانونية في حق أرباب المقاهي المخالفين. وأضاف بلاغ للجنة، توصلت به هسبريس، أنه وخلال الفترة ذاتها سيتم تطبيق المسطرة القانونية في حق الأشخاص المصابين بوباء كوفيد-19 الخارقين لتدابير الحجر الصحي على مستوى المدينة وباقي جماعات إقليم تارودانت.

وشمل تشديد تطبيق تلك التدابير المراقبة القانونية الصارمة لاحترام إلزامية ارتداء الكمامة الصحية، و"زجر كل شخص غير حامل لها، باعتباره يشكل خطرا متنقلا ماسا بصحة وسلامة المواطنين، مع التقيد بالإجراءات الحاجزة، كالتباعد الجسدي وتفادي التجمعات".