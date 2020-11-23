عدد "وفيات كورونا" يقلق مسؤولي الحي الحسني

هسبريس من الدار البيضاء

سجلت أربع وفيات، نهاية الأسبوع الجاري، بالحي الحسني بالدار البيضاء، جراء تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بهذه المنطقة، التي يحاول المسؤولون المحليون بها توفير التجهيزات الكافية لاستقبال الحالات الحرجة التي تحتاج إلى العناية المركزة.

ولجأ المسؤولون الترابيون بمنطقة الحي الحسني إلى الاستعانة بمستشفيات بمنطقة آنفا، والبحث عن أسرة شاغرة مجهزة بآلات التنفس الصناعي، لنقل مرضى "كوفيد- 19" إلى قسم العناية المركزة للخضوع للعلاج المكثف الذي يحتاجونه.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل عجز في التجهيزات الخاصة بتوفير الأوكسجين للمرضى، وفق ما أكده نشطاء جمعويون يتابعون عن كثب مجموعة من المصابين بهذا الفيروس المعدي.

وأفاد نشطاء جمعويون بمنطقة الحي الحسني بإنهم حصلوا على تسجيل فيديو يظهر النقص الكبير، الذي يعاني منه المستشفى الحسني التابع لوزارة الصحة، في الوقت الذي طالب منتخبون بضرورة تدخل مقاطعة الحي الحسني للإسراع باقتناء تجهيزات طبية وأجهزة التنفس الصناعي لوضعها رهن إشارة مرضى "كوفيد- 19" بالمستشفى الحسني.

من جهته قال مصطفى منضور، عضو مقاطعة الحي الحسني، "لقد طالبنا بعقد دورة استثنائية في غضون الأيام المقبلة لتحويل جزء من ميزانية التجهيز إلى قطاع الصحة لعلاج وإنقاذ أرواح المواطنين التي يحصدها الفيروس يوميا".

وأضاف "يمكن تأجيل إصلاح البنايات الإدارية والمرافق، ولكن حياة المواطنين تتطلب تكثيف الجهود والجرأة وتحمل المسؤولية".