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كُتّاب وآراء
كورونا يصرع مدير مشفى محمد الخامس بالبيضاء
وافت المنية، اليوم الأحد، عثمان بعيد، مدير مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي بالدار البيضاء، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان قد تم نقل الراحل (50 سنة) في وقت سابق إلى مصحة الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد إثر تدهور صحته، قبل أن يتمكن الفيروس التاجي من جسده موديا بحياته، وسط حالة حزن كبيرة انتابت زملاءه ومعارفه.
يذكر أنه، إلى غاية 15 نونبر، أصيب 3315 إطارا صحيا بالفيروس وذلك خلال حربهم اليومية للحد من انتشاره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
انا لله وانا اليه راجعون
تغمده الله بواسع رحمته
البقاء لله
تعزية حارة لذويه واسرته الطبية
المرحوم كان مثال في الأخلاق وحسن المعاملة
ان هذا الفيروز الفتاك لا يرحم احد سواء كان شابا او عنده امكانية الاستشفاء. احذروا ثم احذروا يا اخواني في الإسلام.
تعزية حارة لذويه واسرته الطبية