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الرئيسية | جهات | كورونا يصرع مدير مشفى محمد الخامس بالبيضاء

كورونا يصرع مدير مشفى محمد الخامس بالبيضاء

كورونا يصرع مدير مشفى محمد الخامس بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 22 نونبر 2020 - 21:30

وافت المنية، اليوم الأحد، عثمان بعيد، مدير مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي بالدار البيضاء، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد تم نقل الراحل (50 سنة) في وقت سابق إلى مصحة الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد إثر تدهور صحته، قبل أن يتمكن الفيروس التاجي من جسده موديا بحياته، وسط حالة حزن كبيرة انتابت زملاءه ومعارفه.

يذكر أنه، إلى غاية 15 نونبر، أصيب 3315 إطارا صحيا بالفيروس وذلك خلال حربهم اليومية للحد من انتشاره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - احلام الأحد 22 نونبر 2020 - 21:40
الله يرحمو و يغفر ليه و جميع موتى المسلمين يارب العالمين.... حذاري الاخوان من هاد الوباء القاتل و الله يشافي الجميع
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130
2 - محمد الأحد 22 نونبر 2020 - 21:40
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
تغمده الله بواسع رحمته
البقاء لله
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89
3 - مع الاسف الأحد 22 نونبر 2020 - 21:41
الفيروس مازال خطيرا، ومع الاسف الدولة لم تبد صرامة واجراءات أخرى، تاركة الكرة في مرمى المواطن. ونعلم أن الكثير من المواطنين عادوا لحياتهم العادية
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69
4 - ايمان الأحد 22 نونبر 2020 - 21:42
الله يرحمو ويصبر اهلو ويكون معانا
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68
5 - hayat الأحد 22 نونبر 2020 - 21:42
ان الاعمار بيد الله وصل اجلو الله يرحمو وسع عليه الله يصبر اهلو
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70
6 - علال الأحد 22 نونبر 2020 - 21:42
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه
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40
7 - انا لله وانا اليه راجعون الأحد 22 نونبر 2020 - 21:43
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
تعزية حارة لذويه واسرته الطبية
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45
8 - الحاج ابراهيم الأحد 22 نونبر 2020 - 21:43
ببالغ الأسى والحزن تلقينا هذا الخبر . لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم.
المرحوم كان مثال في الأخلاق وحسن المعاملة
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43
9 - كمال الأحد 22 نونبر 2020 - 21:44
الله اواليه برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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35
10 - مواطن الأحد 22 نونبر 2020 - 21:47
إن لله وان اليه راجعون تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم.

ان هذا الفيروز الفتاك لا يرحم احد سواء كان شابا او عنده امكانية الاستشفاء. احذروا ثم احذروا يا اخواني في الإسلام.
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27
11 - محمد الأحد 22 نونبر 2020 - 21:51
الله يرحمه ويرحم المسلمين كاملين
تعزية حارة لذويه واسرته الطبية
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18
12 - لحسن الأحد 22 نونبر 2020 - 21:52
رحمة الله على أحد الجنود الموجودين في المقدمة .وتعازين الخالصة لاقاربه. نطلب من الله أن يرفع عنا هذا الوباء
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13 - محمد الأحد 22 نونبر 2020 - 21:54
شهيد الواجب الوطني. مثواه الجنة بإذن الله تعالى.
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21
14 - خيرة مصطفى الأحد 22 نونبر 2020 - 21:55
اللهم ارحمه ياربي ويصبر عائلته يارب أنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعوا
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