كورونا يصرع مدير مشفى محمد الخامس بالبيضاء

هسبريس من الرباط

وافت المنية، اليوم الأحد، عثمان بعيد، مدير مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي بالدار البيضاء، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد تم نقل الراحل (50 سنة) في وقت سابق إلى مصحة الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد إثر تدهور صحته، قبل أن يتمكن الفيروس التاجي من جسده موديا بحياته، وسط حالة حزن كبيرة انتابت زملاءه ومعارفه.

يذكر أنه، إلى غاية 15 نونبر، أصيب 3315 إطارا صحيا بالفيروس وذلك خلال حربهم اليومية للحد من انتشاره.