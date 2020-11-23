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مرشدون سياحيون يحتفون بالصحافية "موريسون"

مرشدون سياحيون يحتفون بالصحافية "موريسون"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 23 نونبر 2020 - 08:30

نظمت الجمعية المحلية للمرشدين السياحيين بإمليل، الأحد، تكريما للصحافية البريطانية بقناة BBC أليس موريسون على المجهودات التي تبذلها للتعريف بالمؤهلات الغنية والمتنوعة التي يزخر بها المغرب، والترويج لمنطقة إمليل وتوبقال كوجهة سياحية بإقليم الحوز.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الاعتراف بالجميل لهذه الصحافية، التي كانت بمثابة سفيرة للمجال الترابي لأسني وإمليل وجبل توبقال، من خلال منشورات تدونها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي والصحف، حيث كانت تنشر المؤهلات الطبيعية والرأسمال الثقافي للمنطقة.

وكانت موريسون تقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام، وعلى متن السيارات رباعية الدفع من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، كما ألفت كتبا للتعريف بالمغرب.

وكان ضمن فقرات هذا التكريم تنظيم جولة جبلية مشيا على الأقدام، شارك فيها سفير المملكة المتحدة بالرباط وحرمه، إلى جانب المحتفى بها ورفاقها، وتقديم المسؤول البريطاني هدية جمعية المرشدين الجبليين الرمزية إلى موريسون.

وقضت موريسون، التي تم الاحتفاء بها، بين سكان منطقة إمليل أكثر من ثلاث سنوات، خبرت خلالها عاداتهم وقيمهم الأمازيغية، كما تعلمت لغة تواصلهم.

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