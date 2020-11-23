24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:04
|13:19
|16:01
|18:24
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مطلب "إسقاط التعاقد" يوحد أساتذة برشيد وسطات
- حزمة إجراءات تروم صد انتشار كورونا بتارودانت
- "كوفيد 19" يتمدد في جنوب المملكة .. ومجموع الوفيات يبلغ 5316
- إصابة 3 أساتذة تُغلق "عمر الخيام" في الدشيرة
- احتجاج الأساتذة المتعاقدين
المراحيض العمومية .. مرافق حيوية تغيب عن فضاء عيش المغاربة (5.00)
"أزمة كورونا" ترفع مؤشر دين الخزينة إلى 76 في المائة بالمملكة (5.00)
هل تسحب نواكشوط الاعتراف بالبوليساريو لتسوية قضية الصحراء؟ (5.00)
المغرب يُفشل "فخ الانفصاليين" وينقذ الأمم المتحدة من "الإهانة" (5.00)
"معاكسة النظام" تدفع الجزائر إلى استهداف رؤساء بلديات "القبايل" (5.00)
- هل تسحب نواكشوط الاعتراف بالبوليساريو لتسوية قضية الصحراء؟ - (155)
- الجزائر تنفخ في "رماد الصحراء" بالدعاية لشراء مقاتلات روسية - (122)
- رصيف الصحافة: القطاع العام يشرف على عملية "تلقيح كورونا" - (86)
- "معاكسة النظام" تدفع الجزائر إلى استهداف رؤساء بلديات "القبايل" - (59)
- المغرب يُفشل "فخ الانفصاليين" وينقذ الأمم المتحدة من "الإهانة" - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مرشدون سياحيون يحتفون بالصحافية "موريسون"
نظمت الجمعية المحلية للمرشدين السياحيين بإمليل، الأحد، تكريما للصحافية البريطانية بقناة BBC أليس موريسون على المجهودات التي تبذلها للتعريف بالمؤهلات الغنية والمتنوعة التي يزخر بها المغرب، والترويج لمنطقة إمليل وتوبقال كوجهة سياحية بإقليم الحوز.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الاعتراف بالجميل لهذه الصحافية، التي كانت بمثابة سفيرة للمجال الترابي لأسني وإمليل وجبل توبقال، من خلال منشورات تدونها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي والصحف، حيث كانت تنشر المؤهلات الطبيعية والرأسمال الثقافي للمنطقة.
وكانت موريسون تقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام، وعلى متن السيارات رباعية الدفع من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، كما ألفت كتبا للتعريف بالمغرب.
وكان ضمن فقرات هذا التكريم تنظيم جولة جبلية مشيا على الأقدام، شارك فيها سفير المملكة المتحدة بالرباط وحرمه، إلى جانب المحتفى بها ورفاقها، وتقديم المسؤول البريطاني هدية جمعية المرشدين الجبليين الرمزية إلى موريسون.
وقضت موريسون، التي تم الاحتفاء بها، بين سكان منطقة إمليل أكثر من ثلاث سنوات، خبرت خلالها عاداتهم وقيمهم الأمازيغية، كما تعلمت لغة تواصلهم.