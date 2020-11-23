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الرئيسية | جهات | هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "فيروس كورونا" بالمغرب

هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "فيروس كورونا" بالمغرب

هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "فيروس كورونا" بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:00

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2587 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 4701 مصاب؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 46974، منها 105 حالات خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة الفتك 1.6 في المائة.

ووفق نشرة "كوفيد-19" اليومية فقد بلغ معدل الإصابات التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 7.1 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 84 في المائة، إذ وصلت حصيلة المتعافين إلى 275158، ورُصدت 80 حالة وفاة.

وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات قائمة الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" بتسجيلها 729 حالة، منها 529 حالة بالدار البيضاء و8 ببرشيد و18 بالنواصر و32 بالمحمدية و61 بالجديدة و5 بسطات و6 بمديونة، و2 بسيدي بنور، وحالة وحيدة ببنسليمان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 663 حالة، من بينها 99 بسلا و240 بالقنيطرة و60 بالصخيرات تمارة وبالرباط، و108 بالخميسات و45 بسيدي قاسم و29 بسيدي سليمان.

وسجلت جهة سوس ماسة 366 حالة، منها 159 بأكادير إدوتنان، و17 باشتوكة آيت باها، و76 بتارودانت و63 بإنزكان أيت ملول و51 بتزنيت.

أما جهة مراكش آسفي فشهدت 232 حالة، منها 89 بمراكش و20 بقلعة السراغنة و32 بالصويرة و22 بشيشاوة و38 باليوسفية، و4 بالرحامنة و26 بآسفي وحالة واحدة بالحوز.

وسجلت بجهة طنجة تطوان الحسيمة 200 حالة، من بينها 56 بتطوان و74 بطنجة أصيلة، و5 بوزان، و18 بشفشاون و21 بالحسيمة و26 بالمضيق الفنيدق.

جهة الشرق عرفت 194 حالة، منها 81 ببركان و60 بوجدة أنجاد و40 بالناظور و11 بجرادة، وحالة وحيدة بفجيج وبتاوريرت.

بجهة بني ملال خنيفرة تم رصد 58 حالة، منها 18 بخنيفرة و18 ببني ملال و15 بخريبكة و7 بالفقيه بنصالح.

وعرفت جهة فاس مكناس 48 حالة، منها 25 بفاس و15 بمكناس و5 بصفرو و2 بمولاي يعقوب وحالة واحدة بتاونات.

ورصدت جهة الداخلة وادي الذهب 38 حالة، كلها بوادي الذهب؛ بينما سجلت جهة درعة تافيلالت 29 حالة، منها 16 بميدلت و5 بورزازات و8 بزاكورة.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 26 حالة، كلها بمدينة العيون. وسجلت جهة كلميم واد نون 4 حالات، كلها بمدينة كلميم.

وبالنسبة إلى الوفيات المسجلة، سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 26 حالة، وتم رصد 12 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و9 حالات بجهة الشرق، و8 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و7 حالات ببني ملال خنيفرة، و5 حالات بمراكش-آسفي، و4 حالات بجهتي سوس ماسة ودرعة-تافيلالت، وحالتين بكلميم-واد نون وفاس-مكناس، وحالة واحدة بالعيون الساقية الحمراء؛ فيما لم تسجل أي حالة بالداخلة وادي الذهب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - لحنين احمد الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:07
سلام اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا وموتى المسلمين وارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله يا مجيب الدعوات يا رب العالمين
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9
2 - mostafa الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:18
إن شاء الله سوف يكون هناك انخفاض أكبر فمعدل العدوى لان فصل الخريف كان هو المناخ المناسب لانتشار الفيروسات
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8
3 - lwafia الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:22
اللهم ارفع عنا هذا الوباء
شتو هذا الوباء عشش مابقى كاع بغى ارحل
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6
4 - %%%% الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:30
le vaccin chinois on va le payer a la puissance 100 . a ma connaissance le groupe CDG à acheté le vaccin a 26 dh la fiole et vous compter nous la vendre a 500 dh et plus le rappel du vaccin a 500 cad 1000 dh pour tout . vous allez me dire ceux qui ont ramede ne vont pas payer et ceux qui ont une mutuelle ils seront remboursés autour de 75:a 80 % et ceux qui n ont ni ramede ni mutuelle ni rien . ils ont dieu ca aussi je le sais . mais c du delire un vaccin de 26 dh vendu a 500 dh . moi je préfère rester comme je suis . ...
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5 - mol lhote الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:30
الهم. فرج كربنا يا رب
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6 - مواطن الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:39
حالة المستشفى الإقليمي بالجديدة جد مزرية
لا أطباء لا إدارة مع تزايد الحالات في الاقليم الوضع لا يبشر بالخير. المرجو من الوزارة الوصية النظر بعين الرحمة في هذا الاقليم المنكوب
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7 - Boutayna ben chrif rabat الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:41
صوره معبره طرام طوبيس يساهم في تازياد لمصابين بكوفيد لأنهم يكون مملؤين عن آخرهم في اوقات ذروه افضل دراجه او سياره خاصه او طكسي كبير 6مقاعد لان هناك كمامه تباعد تعقيم الله يهدي بعض شابات لي عندهم كارطا طرام سير واجي بدون شغل من سكن ال وسط لمدينه زيدين عل زحام
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8 - سلا الاثنين 23 نونبر 2020 - 19:49
الحالات كثيرة في المدارس و ما سمعنا حتى شي وحدة وقفات الدروس الحضورية كما دارو مدارس الرباط. علاش زعما كورونا السلاوية ضريفة ؟
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