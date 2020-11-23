هذه تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "فيروس كورونا" بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2587 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 4701 مصاب؛ فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 46974، منها 105 حالات خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة الفتك 1.6 في المائة.

ووفق نشرة "كوفيد-19" اليومية فقد بلغ معدل الإصابات التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 7.1 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 84 في المائة، إذ وصلت حصيلة المتعافين إلى 275158، ورُصدت 80 حالة وفاة.

وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات قائمة الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" بتسجيلها 729 حالة، منها 529 حالة بالدار البيضاء و8 ببرشيد و18 بالنواصر و32 بالمحمدية و61 بالجديدة و5 بسطات و6 بمديونة، و2 بسيدي بنور، وحالة وحيدة ببنسليمان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 663 حالة، من بينها 99 بسلا و240 بالقنيطرة و60 بالصخيرات تمارة وبالرباط، و108 بالخميسات و45 بسيدي قاسم و29 بسيدي سليمان.

وسجلت جهة سوس ماسة 366 حالة، منها 159 بأكادير إدوتنان، و17 باشتوكة آيت باها، و76 بتارودانت و63 بإنزكان أيت ملول و51 بتزنيت.

أما جهة مراكش آسفي فشهدت 232 حالة، منها 89 بمراكش و20 بقلعة السراغنة و32 بالصويرة و22 بشيشاوة و38 باليوسفية، و4 بالرحامنة و26 بآسفي وحالة واحدة بالحوز.

وسجلت بجهة طنجة تطوان الحسيمة 200 حالة، من بينها 56 بتطوان و74 بطنجة أصيلة، و5 بوزان، و18 بشفشاون و21 بالحسيمة و26 بالمضيق الفنيدق.

جهة الشرق عرفت 194 حالة، منها 81 ببركان و60 بوجدة أنجاد و40 بالناظور و11 بجرادة، وحالة وحيدة بفجيج وبتاوريرت.

بجهة بني ملال خنيفرة تم رصد 58 حالة، منها 18 بخنيفرة و18 ببني ملال و15 بخريبكة و7 بالفقيه بنصالح.

وعرفت جهة فاس مكناس 48 حالة، منها 25 بفاس و15 بمكناس و5 بصفرو و2 بمولاي يعقوب وحالة واحدة بتاونات.

ورصدت جهة الداخلة وادي الذهب 38 حالة، كلها بوادي الذهب؛ بينما سجلت جهة درعة تافيلالت 29 حالة، منها 16 بميدلت و5 بورزازات و8 بزاكورة.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 26 حالة، كلها بمدينة العيون. وسجلت جهة كلميم واد نون 4 حالات، كلها بمدينة كلميم.

وبالنسبة إلى الوفيات المسجلة، سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 26 حالة، وتم رصد 12 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و9 حالات بجهة الشرق، و8 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و7 حالات ببني ملال خنيفرة، و5 حالات بمراكش-آسفي، و4 حالات بجهتي سوس ماسة ودرعة-تافيلالت، وحالتين بكلميم-واد نون وفاس-مكناس، وحالة واحدة بالعيون الساقية الحمراء؛ فيما لم تسجل أي حالة بالداخلة وادي الذهب.