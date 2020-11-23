7 وفيات و58 إصابة بكورونا في جهة بني ملال

ياسين أوشن

سجلت جهة بني ملال خنيفرة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ضمنها 18 حالة بإقليم بني ملال، و15 حالة بإقليم خريبكة، و18 حالة بإقليم خنيفرة، و7 حالات بإقليم الفقيه بن صالح، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها بـ"كوفيد-19" إلى 13607 حالات، حسب أرقام مديرية وزارة الصحة بالجهة نفسها.

كما أحصت الجهة، وفق الحصيلة اليومية للمديرية عينها، مساء الاثنين، 121 حالة شفاء إضافية؛ حالتان بإقليم بني ملال، و13 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و42 حالة بإقليم خنيفرة، و48 حالة بإقليم خريبكة، و16 حالة بإقليم أزيلال، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 12070 حالة.

وفي ما يخص الوفيات، فقد سجلت الجهة 7 حالات جديدة؛ 5 حالات بإقليم بني ملال, وحالة واحدة بكل من إقليمي خنيفرة وأزيلال، ليصل العدد الإجمالي إلى 355 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1182 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 117957 حالة.

يُذكر أن وزارة الصحة أحصت، الاثنين، 2587 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي إلى 327528 حالة في المغرب.