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كُتّاب وآراء
سلطات اشتوكة تُشدّد التدابير ضد تفشي "كورونا"
قرّرت اللجنة الإقليمية لليقظة المكلفة بتدبير جائحة كورونا في إقليم اشتوكة آيت باها اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي سيسري العمل بها ابتداء من الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء وتمتدّ لأسبوعين قابلة للتمديد بحسب تطور الوضعية الوبائية.
وعلى غرار عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، التي أعلنت حزمة تدابير لمواجهة تفشي الفيروس التاجي، فقد شملت الإجراءات التي أشّر عليها جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، تشديد الإجراءات الخاصة باحترام التدابير الوقائية، والحرص على الالتزام التام بها، مع ترتيب التدابير المنصوص عليها قانونيا في حق المخالفين للطوارئ الصحية.
وقرّرت لجنة اليقظة الإقليمية باشتوكة آيت باها إغلاق الشواطئ، ومنع ارتيادها، ومنع التجمعات بالحدائق والمتنزهات والساحات العامة. كما شمل الإغلاق المقاهي ومحلات بيع المأكولات الخفيفة والمطاعم والمحلات التجارية، ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة السادسة صباحا.
وشملت الإجراءات منع النقل التلفزيوني للمنافسات الرياضية، خصوصا مقابلات كرة القدم، بالمقاهي والمطاعم والأماكن المشابهة، مع الحرص على استمرار تطبيق الإجراءات المعمول بها على الصعيد الوطني بمقتضى حالة الطوارئ، لا سيما منع إقامة حفلات الأعراس والجنائز وكل تجمع أو نشاط من شأنه الإخلال بالقوانين المنظمة لحالة الطوارئ الصحية.
وشدّدت السلطات الإقليمية باشتوكة آيت باها على "تعبئة مختلف الجهود، وضرورة الانخراط الفعلي لكافة المواطنات والمواطنين بكل مسؤولية وحس وطني لإنجاح كل المبادرات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتحكم في الحالة الوبائية بالإقليم. كما تدعو اللجنة الإقليمية لليقظة وتدبير جائحة كورونا عموم المواطنات والمواطنين إلى التقيد الفعلي بالتدابير المذكورة حماية لصحتهم وضمانا لسلامتهم".