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كلية العلوم القانونية في سلا تنتخب ممثلي الأساتذة

كلية العلوم القانونية في سلا تنتخب ممثلي الأساتذة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 10:30

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا انتخاب ممثلي الأساتذة، حيث تم التصويت على أسماء جديدة لتحمل مختلف المسؤوليات.

وقد تم تجديد الثقة في محمد كريم رئيسا لشعبة الاقتصاد، وانتخاب محمد المقريني، أستاذ القانون، رئيسا لشعبة القانون الخاص، خلفا لإدريس السفياني، ونجاة بنخلدون رئيسة لشعبة القانون العام.

اللجنة العلمية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا نال عضويتها كل من عادل مساوي وحميد عموري، وفريدة اليوموري ولحسن رقيب.

كما تم انتخاب محمد اعمارة أستاذا للتعليم العالي ممثلا للكلية في مجلس الجامعة، إضافة إلى نوال باهدين في فئة الأساتذة المؤهلين، وهشام بادي في فئة أساتذة التعليم العالي المساعدين.

وفيما يخص تمثيل الأساتذة بمجلس الكلية، تم انتخاب كل من فاطمة حداد ومحمد حيمود عن أساتذة التعليم العالي، ونوال باهدين وجميلة دليمي ونزار القاسمي عن الأساتذة المؤهلين، وأنس المصدق والبتول بريلة وهشام بادي عن أساتذة التعليم العالي المساعدين.

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