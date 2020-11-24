24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:05
|13:19
|16:00
|18:24
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تصدير الجزائر الصناعة العسكرية .. طموح واقعي أم استهلاك داخلي؟
- هل تعود حقبة "قُطَّاع الطرق" في القرن 21؟
- حب الوطن شعور صادق وعطاء واثق
- الوقت من ذهب في التجارة.. وفي المحاكمة العادلة أيضا
- الأمير عبد القادر في كنف الإمبراطور
القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط (5.00)
هذه تفاصيل تهم الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا (5.00)
هذا تاريخنا يدلُّ علينا.. فانظرُوا بعدنا إلى التّاريخ! (5.00)
- تصدير الجزائر الصناعة العسكرية .. طموح واقعي أم استهلاك داخلي؟ - (100)
- زعيم البوليساريو يخطب ود موريتانيا بعد تدخل المغرب في "الكركرات" - (72)
- القيادات الموريتانية تتجاهل مسؤولي جبهة البوليساريو في نواكشوط - (57)
- وزير الصحة يكشف موعد انطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد كورونا - (56)
- الجالية المغربية تطوّق مناورات "بوليساريو الخارج" في دول عديدة - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كلية العلوم القانونية في سلا تنتخب ممثلي الأساتذة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا انتخاب ممثلي الأساتذة، حيث تم التصويت على أسماء جديدة لتحمل مختلف المسؤوليات.
وقد تم تجديد الثقة في محمد كريم رئيسا لشعبة الاقتصاد، وانتخاب محمد المقريني، أستاذ القانون، رئيسا لشعبة القانون الخاص، خلفا لإدريس السفياني، ونجاة بنخلدون رئيسة لشعبة القانون العام.
اللجنة العلمية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا نال عضويتها كل من عادل مساوي وحميد عموري، وفريدة اليوموري ولحسن رقيب.
كما تم انتخاب محمد اعمارة أستاذا للتعليم العالي ممثلا للكلية في مجلس الجامعة، إضافة إلى نوال باهدين في فئة الأساتذة المؤهلين، وهشام بادي في فئة أساتذة التعليم العالي المساعدين.
وفيما يخص تمثيل الأساتذة بمجلس الكلية، تم انتخاب كل من فاطمة حداد ومحمد حيمود عن أساتذة التعليم العالي، ونوال باهدين وجميلة دليمي ونزار القاسمي عن الأساتذة المؤهلين، وأنس المصدق والبتول بريلة وهشام بادي عن أساتذة التعليم العالي المساعدين.