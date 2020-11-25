24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "زربية في المزاد العلني" تدعم تربية طفلة يتيمة (5.00)

  2. تساقطات ثلجية ورياح قوية بعدة مناطق في المملكة (5.00)

  3. عندما رفض الحسن الثّاني إقامة صلاة الجمعة في وهران بالجزائر (5.00)

  4. الأمطار تنعش آمال المغاربة .. والتساقطات تمهد لإنقاذ موسم الفلاحة (5.00)

  5. المغرب يُنهي تعبيد الطريق والهدوء يسود الكركرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | النقل الحضري يغيب عن طريق مراكش امنتانوت

النقل الحضري يغيب عن طريق مراكش امنتانوت

النقل الحضري يغيب عن طريق مراكش امنتانوت
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 09:18

يشكو سكان دائرة مجاط وإمنتانوت من غياب النقل الحضري رغم أهمية هذا الخط الطرقي الذي يربط بين مراكش ومدينة الجبال، والذي يعج بالتجمعات السكنية القروية.

ومن الأمور التي تزيد من تأزيم وضعية السكان الذي يوجدون على الطريق 212، كون أسطول النقل الحضري يتوقف بجماعة أيت إيمور، وهو ما يعني أن سكان جماعات فروكة وكماسة ومجاط ومزوضة والزاوية النحلية وإدويران وسيدي غانم يواجهون جحيم التنقل إلى مراكش يوميا.

حسن أيت حمو، رئيس اتحاد جمعيات مزوضة الزاوية النحلية، قال إن "سكان هذا الخط الذي يعرف نشاطا على مستوى السير والجولان والحركة الاقتصادية، يعانون من غياب النقل الحضري. ورغم مبادرات عدة قام بها المجتمع المدني، ما زال الحال المؤلم على ما هو عليه".

وأضاف أيت حمو في تصريح لهسبريس أن "آخر مبادرة كانت لاتحاد الزاوية النحلية، الذي يضم 45 جمعية ويمثل جماعتي مزوضة والزاوية النحلية، للترافع عن مشاكل المنطقة. وقد راسلنا ولاية جهة مراكش من أجل إحداث خط لحافلات النقل الحضري يربط مراكش بمدينة إمنتانوت، إلا أننا ما زلنا ننتظر جوابها لوضع حد لهذه المعاناة التي تعيشها الساكنة يوميا".

وأشار المتحدث إلى أن "30 درهما هو ثمن النقل عبر سيارة الأجرة من جماعة مزوضة إلى مراكش، وخلال الجائحة أضحى 60 درهما، وذلك فوق طاقة سكان الطريق 212 الذين يعانون من الهشاشة".

عبد الرحيم الزوبير، أمين مال اتحاد جمعيات مزوضة الزاوية النحلية، قال من جهته: "تستفيد من حافلات النقل الحضري مناطق عدة، كالحوز والرحامنة، وشيشاوة التي تنتمي إليها المناطق المتضررة، ودائرة أمزميز التي لا توجد بطريقها جماعات كثيرة مثلما هو الحال بالطريق 212".

وأورد الفاعل الجمعوي ذاته أن "سكان الجماعات المتضررة من النقل الحضري إلى جانب تضررها من الجفاف، ينتقلون يوميا إلى مراكش بحكم ارتباطهم ببهجة الجنوب، سواء من خلال النشاط التجاري أو المهني، لكسب قوت يومهم".

ويشكل النقل الحضري معضلة نالت إجماع كل المنتخبين بالمنطقة، والبرلمانيين بإقليم شيشاوة؛ "فالمشكل شكل نقطة حاضرة في جدول أعمال المجلس الإقليمي، والجماعات الترابية التي توجد على خط هذا الطريق الذي يربط بين إمنتانوت ومراكش"، بحسب أحمد واهروش، رئيس جماعة مزوضة.

وأورد المسؤول الجماعي أن حوالي مليون نسمة من القاطنين بالجماعات الموجودة على الطريق 212، يعانون من غياب حافلات النقل الحضري من وإلى مدينة مراكش.

وأجمع كل من استقت هسبريس آراءهم على مطالبة وزير الداخلية بالتدخل لرفع هذا الضرر الذي تعاني منه التجمعات السكانية على الطريق 212، بعد ما يئسوا من عدم تجاوب الجهات المسؤولية مع طلبات وجهت إليهم أكثر من مرة للتدخل لدى إدارة الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بغية إحداث هذا الخط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اكيماخ الأربعاء 25 نونبر 2020 - 09:59
ان اصحاب ااطاكسيات هم السبب في حرمان هده المناطق من النقل الحضري واتمنى ان يرفع هذا اللوبي حصاره على المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.