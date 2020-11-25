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الازدحام يتحدى كورونا بمرافق إدارية في البيضاء

الازدحام يتحدى كورونا بمرافق إدارية في البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 12:15

تشهد مجموعة من الملحقات الإدارية بالعاصمة الاقتصادية اكتظاظاً كبيراً، خاصة مصالح تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، حيث يزدحمُ المواطنون أمامها للحصول على وثائقهم في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في الجهة.

وقد عاينت هسبريس طوابير طويلة من المرتفقين أمام بعض الملحقات الإدارية، خاصة الكائنة بمركز المدينة، حيث تغيب الإجراءات الصحية الاحترازية، من قبيل احترام مسافة الأمان، وارتداء الكمامة بالطريقة الطبية الموصى بها، والالتزام بالتباعد الجسدي.

وما زال المغاربة يواجهون صعوبات كبيرة أثناء ولوجهم إلى المرافق الإدارية، بسبب "تعقيد" المساطر المعمول بها، وهو ما عبّرت عنه جلّ الشهادات الميدانية التي استقتها هسبريس، لا سيما في ظل "البطء" الذي يسم الخدمات الإدارية المتعلقة بتصحيح الإمضاء.

وتبدو إشكالات الخدمات الإدارية بارزة للعيان في "الغول الاقتصادي" الذي يعرف كثافة سكانية مرتفعة، ما يؤدي بالضرورة إلى ازدحام المواطنين بالإدارات العمومية، التي لا يحترم بعضها التدابير الصحية، خاصة ما يرتبط بقياس درجة الحرارة ووضع الكمامة وتوفير المعقمات.

المعاينة الميدانية لإحدى الملحقات الإدارية بمنطقة "يعقوب المنصور" تؤكد صواب شكايات المواطنين بخصوص واقع الإدارات، بسبب الاكتظاظ الشديد في مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاء، فيما تغيب الإجراءات الصارمة لتنظيم المرتفقين، الذين لا يحترمون بدورهم الشروط الوقائية.

وتعرف مدينة الدار البيضاء قفزة وبائية مرتفعة منذ أشهر، حيث ارتفع معدل ملء أسرة الإنعاش بالمستشفيات العمومية، نتيجة التصاعد المقلق للحالات الحرجة والخطيرة، وهو ما ينتج عنه تزايد أعداد الوفيات اليومية المتأثرة بالمرض.

لذلك، أعلنت السلطات العمومية عن مجموعة من القرارات المستعجلة التي ترمي إلى احتواء الوضعية الوبائية، منها إغلاق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية في الثامنة ليلا، وفرض حظر التجوال الليلي بدءا من التاسعة ليلا، وإحداث سدود أمنية ليلية للحرص على تطبيق التدابير المتخذة.

وسارت الإدارات العمومية على النهج نفسه بالعاصمة الاقتصادية، حيث اتسمت الأيام الأولى لفرض الحظر الصحي الجزئي بالصرامة في التعامل مع المرتفقين، مثلما عاينت ذلك هسبريس، لكن سرعان ما سيطر عليها "التراخي"، وسط عدم الالتزام التام للمواطنين بالتباعد الجسدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مروى الأربعاء 25 نونبر 2020 - 12:28
اشكرك اتمنى تدعوا كورون تمشي من بلادنى
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2 - حنان الأربعاء 25 نونبر 2020 - 12:41
بغض النظر عن الملحقات الادارية فهناك المواصلات وما ادراك ما المواصلات بالعاصمة الاقتصادية وما تشهده هذه الاخيرة من اكتظاظ وازدحام خصوصا في الطرامواي اللهم عافنا وابعد علينا هذا الوباء وعلى المسمين اجمعين
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3
3 - ولد لبلاد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 12:52
المصالح العمومية نقطة سوداء : الزبونية وباك صاحبي و ولامسؤولية لمغاربة كلهم دازو من هنا يكذب عليك الكذاب .
واش احنا في القرن العشرين وباقين دايرن الصف على تصحيح الامضاء. لاحولة ولاقوة الا بالله .
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4
4 - simo الأربعاء 25 نونبر 2020 - 13:01
هناك ظاهرة وهي إكتضاض المواطنين أمام وكلات البريد. والمشكلة هو أن المواطن أصبح يتوصل برسالة تطلب منه الحضور لهذه الوكالات الاستسلام رسالة مضمونة أو طرد وهذا قد يتطلب منه يوما كاملا أو أكثر. إنه العبث فعوض البحث عن حلول لتفادي الإزدحام أصبحت نجتهد في خلقه وإرهاق المواطنين بالوقوف في الطوابير طوال اليوم.
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1
5 - عبدالرحيم الأربعاء 25 نونبر 2020 - 13:05
دايما نحمل المسؤولية المواطن ونقول عدم احترامه المسافة القانونية وغيرها. في حين الحكومة لم تفكر أبدا في إضافة مكاتب أخرى تختص بالمصادقة على الامضاء لتسريع المواطن في إنجاز وثاءقه سواء كانت زورونا أو لم تكن . فالمواطن في كل جهة يعاني من هذا المشكل. والمنتخبون الذين يدعون خدمة المواطن همهم مصلحتهم الخاصة.
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6 - مصطفى الأربعاء 25 نونبر 2020 - 13:08
الازدحام موجود في جميع مرافق الحياة في الدار البيضاء : الادارات، المواصلات بجميع انواعها ،الشوارع،المقاهي، القيصاريات الخ الخ الخ ..وكأن لا توجد مشكل فيروس كورونا . وهذا مؤسف
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