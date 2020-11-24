تساقطات ثلجية ورياح قوية بعدة مناطق في المملكة

هسبريس من الرباط

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، بأن عددا من مناطق المملكة سيشهد تساقطات ثلجية، وطقسا باردا ورياحا قوية، ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من "المستوى البرتقالي"، أن تساقطات ثلجية من 20 إلى 55 سنتيمترا ستهم كلا من عمالات وأقاليم الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال، وتنغير وميدلت وإفران وخنيفرة، وصفرو وتازة وتاوريرت وكرسيف، وفكيك وتارودانت وورزازات والرشيدية وبولمان، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

ويرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يكون الطقس باردا مع تسجيل درجات حرارة دنيا، تتراوح بين ناقص 7 وناقص 3 درجات، ودرجات حرارة عليا ما بين 3 و8 درجات، بكل من الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال، وتنغير وميدلت وإفران، وذلك ابتداء من الخميس وإلى غاية السبت المقبلين.

كما ينتظر، خلال الفترة نفسها، أن يعم طقس بارد مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص 3 ودرجتين، ودرجات حرارة عليا ما بين 8 و13 درجة، كلا من خنيفرة وصفرو وتاز،ة وتاوريرت وكرسيف وفكيك وتارودانت، وورزازات وتنغير والرشيدية، وجرادة والحسيمة وبولمان.

وأضافت المديرية أن رياحا قوية، من 70 إلى 85 كيلومترا في الساعة، ستهم بعد غد الخميس أقاليم وعمالات بركان وبولمان وفكيك، وكرسيف وجرادة وميدلت والناظو،ر ووجدة-أنجاد وتاوريرت.

كما ستسجل زخات مطرية معتدلة، من 20 إلى 40 ميليمترا، من يوم الأربعاء على الساعة السادسة مساء إلى يوم الخميس على الساعة الثامنة صباحا، أقاليم الدار البيضاء ونواصر وسطات وآسفي، والجديدة والقنيطرة والعرائش وسيدي بنور، والصويرة واليوسفية وشتوكة آيت باها، وأكادير إداوتانان والحوز ومراكش.