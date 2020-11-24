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تساقطات ثلجية ورياح قوية بعدة مناطق في المملكة

تساقطات ثلجية ورياح قوية بعدة مناطق في المملكة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:39

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، بأن عددا من مناطق المملكة سيشهد تساقطات ثلجية، وطقسا باردا ورياحا قوية، ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من "المستوى البرتقالي"، أن تساقطات ثلجية من 20 إلى 55 سنتيمترا ستهم كلا من عمالات وأقاليم الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال، وتنغير وميدلت وإفران وخنيفرة، وصفرو وتازة وتاوريرت وكرسيف، وفكيك وتارودانت وورزازات والرشيدية وبولمان، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

ويرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يكون الطقس باردا مع تسجيل درجات حرارة دنيا، تتراوح بين ناقص 7 وناقص 3 درجات، ودرجات حرارة عليا ما بين 3 و8 درجات، بكل من الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال، وتنغير وميدلت وإفران، وذلك ابتداء من الخميس وإلى غاية السبت المقبلين.

كما ينتظر، خلال الفترة نفسها، أن يعم طقس بارد مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص 3 ودرجتين، ودرجات حرارة عليا ما بين 8 و13 درجة، كلا من خنيفرة وصفرو وتاز،ة وتاوريرت وكرسيف وفكيك وتارودانت، وورزازات وتنغير والرشيدية، وجرادة والحسيمة وبولمان.

وأضافت المديرية أن رياحا قوية، من 70 إلى 85 كيلومترا في الساعة، ستهم بعد غد الخميس أقاليم وعمالات بركان وبولمان وفكيك، وكرسيف وجرادة وميدلت والناظو،ر ووجدة-أنجاد وتاوريرت.

كما ستسجل زخات مطرية معتدلة، من 20 إلى 40 ميليمترا، من يوم الأربعاء على الساعة السادسة مساء إلى يوم الخميس على الساعة الثامنة صباحا، أقاليم الدار البيضاء ونواصر وسطات وآسفي، والجديدة والقنيطرة والعرائش وسيدي بنور، والصويرة واليوسفية وشتوكة آيت باها، وأكادير إداوتانان والحوز ومراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عبدالله الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:46
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
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108
2 - عبده الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:49
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم صيباً نافعاً.
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90
3 - ام خليل الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:50
يا رب ترحمنا برحمتك على وجه العيال والشيوخ ودابة الارض وتسقينا على قد النفع يا كريم
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83
4 - ك.ج. الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:53
اللهم اسق عبادك و بهيمتك و انشر رحمتك. وأحيي بلدك الميت.
اللهم ارزقنا غيثا نافعا.
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57
5 - مغربية وافتخر الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:55
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم صيباً نافعاً.
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43
6 - عبد الله الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 14:57
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا نافعا وبارك لنا فيه واجبها سقيا رحمة لا مطر نقمة اللهم آمين يارب العالمين واجعلها تعم المغرب بأكمله .
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44
7 - سين الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:00
لماذا لم تغتنم وزارة الأوقاف هذه الفرصة و تأمر بصلاة الاستسقاء ؟ أم أن هذه الحيلة لم تعد تنطلي على أحد؟ العبوا غيرها يا كهنة المعبد..تحياتي.
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-38
8 - مغربية الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:17
ألاهم أسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يارب
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11
9 - Moi الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:18
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم صيباً نافعاً.
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9
10 - مغربية الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:44
اللهم تجاوز عن سيئاتنا ياحي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح أمورنا و لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين.
اللهم أجعل غيثا نافعا يارحيم
اسف عبادك و بهيمتك و متعنا برضاك و مغفرة من لدنك
إنك على كل شيء قدير.
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1
11 - Hotêl Alpha الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 15:47
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
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