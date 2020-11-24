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لجنة اليقظة تقرر اعتماد تدابير بمحاكم الناظور

لجنة اليقظة تقرر اعتماد تدابير بمحاكم الناظور
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 نونبر 2020 - 22:15

أعلن نقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة أن لجنة اليقظة انعقدت صباح الإثنين على مستوى المحكمة الابتدائية بالناظور، وقررت "تعليق جلسات الجنحي العادي، وتعليق الجلسة العلنية ليوم الإثنين بقسم قضاء الأسرة"؛ وذلك من 24 نونبر إلى 4 دجنبر المقبل.

وعلى مستوى محكمة الاستئناف بالناظور، قررت لجنة اليقظة "تعليق جلسات الجنحي العادي"، و"تعليق الجلسة الجنائية المتعلقة بحالة التنافي ليوم الخميس"؛ وفي حالة وجود معتقل بها فإن الجلسة تنعقد كالعادة، وذلك ابتداء من 24 نونبر الجاري.

وشدّد الإعلان الموقّع من طرف الحسن بوقرنيعة، نقيب هيئة المحامين بالناظور، على ضرورة "اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي الاختلاط، والتباعد أثناء انعقاد الجلسات، وإجبارية استعمال الكمامة وقياس الحرارة أثناء الدخول إلى المحكمة".

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