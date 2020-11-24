24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:05
|13:19
|16:00
|18:24
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل تعود حقبة "قُطَّاع الطرق" في القرن 21؟
- الوقت من ذهب في التجارة.. وفي المحاكمة العادلة أيضا
- إعـلام جبهـة الأوهـام
- في تحزيب الفعل النضالي الأمازيغي
- "غلطة سراي" التركي يشيد بتمديد التعاقد مع بلهندة
هذا تاريخنا يدلُّ علينا.. فانظرُوا بعدنا إلى التّاريخ! (5.00)
ماذا تعني بصمات "القاعدة" في بيانات جبهة "البوليساريو" الانفصالية؟ (5.00)
- مغاربة يطالبون المملكة بدعم "القبايل" لنيل الاستقلال عن الجزائر - (255)
- الحزب الأغلبي بالجزائر يضع "مناضلين" في خدمة مرتزقة البوليساريو - (172)
- هذه تفاصيل تهم الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا - (45)
- القضاء يبت في ملفّ منع تمدرس تلميذة محجبة - (45)
- المؤبد لشرطي "أعدم شخصين" في الدار البيضاء - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعافي 661 مريضا من "كورونا" بجهة الشرق
سجّلت جهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 199 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22978 حالة.
وحسب المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق، فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد وإقليم تاوريرت 41 حالة في كل واحد منهما، يليهما إقليم الناظور بـ38 حالة، فإقليم جرسيف بـ36 حالة، ثم إقليم فكيك بـ19 حالة، وإقليم الدريوش بـ12 حالة، فيما سجل إقليم بركان 11 حالة، وإقليم جرادة حالة واحدة.
وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 16821 حالة، بعد التأكد من شفاء 661 حالة في كل من وجدة والناظور وبركان وجرسيف وتاوريرت وجرادة، وهي أعلى حصيلة يومية للمتعافين من فيروس كورونا مسجلة إلى حد الآن بالجهة.
وخلال المدة ذاتها، سجلت جهة الشرق وفاة 7 حالات؛ منها 3 حالات بتاوريرت، وحالتان بجرادة، وحالة واحدة في كل من وجدة وبركان، ليصبح مجموع ضحايا الفيروس 500 حالة منذ بداية انتشار الوباء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
سفيرة ألمانيا في الجزائر، تنقلت إلى مقر رئاسة الحكومة الجزائرية حيث إلتقت في سرية تامة رئيس الحكومة للإعداد لإعلان خبر هام خلال الساعات المقبلة يتعلق بحياة ‘عبد المجيد تبون’ ولا الكشف عن برنامج الإجتماع.......
السلطات الجزائرية تؤجل إعلان خبر وفاة تبون بالمستشفيات الجزائرية وترتيب ذلك مع السلطات الألمانية بشكل يحفظ ماء وجه جنرالات النظام الذين يبحثون عن بديل لتبون لتقديمه رئيساً صورياً......
هل فعلا بعد 14 يوما يعتبر المريض بكورونا متعافي حسب البروتوكول في المغرب وهذا الاعتبار دون اعادة القيام بالتحليل للتأكد ؟
الأمر حقا يدعو للاستفهام.