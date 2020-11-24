تعافي 661 مريضا من "كورونا" بجهة الشرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّلت جهة الشرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 199 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22978 حالة.

وحسب المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق، فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد وإقليم تاوريرت 41 حالة في كل واحد منهما، يليهما إقليم الناظور بـ38 حالة، فإقليم جرسيف بـ36 حالة، ثم إقليم فكيك بـ19 حالة، وإقليم الدريوش بـ12 حالة، فيما سجل إقليم بركان 11 حالة، وإقليم جرادة حالة واحدة.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 16821 حالة، بعد التأكد من شفاء 661 حالة في كل من وجدة والناظور وبركان وجرسيف وتاوريرت وجرادة، وهي أعلى حصيلة يومية للمتعافين من فيروس كورونا مسجلة إلى حد الآن بالجهة.

وخلال المدة ذاتها، سجلت جهة الشرق وفاة 7 حالات؛ منها 3 حالات بتاوريرت، وحالتان بجرادة، وحالة واحدة في كل من وجدة وبركان، ليصبح مجموع ضحايا الفيروس 500 حالة منذ بداية انتشار الوباء.