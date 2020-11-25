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الرئيسية | جهات | ذوو حاجيات خاصة يشتكون مراقبي حافلات "ألزا"

ذوو حاجيات خاصة يشتكون مراقبي حافلات "ألزا"

ذوو حاجيات خاصة يشتكون مراقبي حافلات "ألزا"
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: أيوب اجوادي)
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 15:05

احتج العشرات من الأشخاص في وضعية إعاقة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، للتنديد بما أسموه التصرفات والسلوكيات التي يتعرضون لها على متن حافلات النقل الحضري التابعة لشركة "ألزا" المفوض لها تدبير قطاع النقل.

وندد المحتجون المنضوون تحت لواء "تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة"، خلال تظاهرهم أمام ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بما يطالهم على متن الحافلات من مضايقات وتعسفات من لدن العاملين بهذه الشركة، على حد إفادتهم.

وشدد هؤلاء على كون فئة ذوي الإعاقة تواجه عراقيل ومتاعب عدة على متن حافلات شركة "ألزا"، إلى جانب تعسفات من طرف المراقبين الذين يجبرونهم ويجبرون مرافقيهم، خصوصا الأمهات، على أداء تسعيرة التنقل دون مراعاة لوضعيتهم الاجتماعية.

وقال هشام مشتاق، المنسق الوطني لتنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، إن "هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي بعدما تم الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي على الأشخاص في وضعية اعاقة"، معبرا عن إدانته لهذا السلوك غير الإنساني في حقهم.

وندد منسق الهيئة المذكورة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بصمت المنتخبين والمسؤولين بالدار البيضاء عما يتعرض له ذوو الإعاقة وعدم اتخاذهم لأي خطوة في حق الشركة المفوض لها تدبير القطاع وفي حق المراقبين التابعين لها.

وشدد المتحدث نفسه على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات، التي تدير قطاع النقل بين جماعات الدار البيضاء، أغفلت خلال تفاوضها مع شركة "ألزا" هذه الفئة، و"لَم تعمل على تذكيرها بضرورة احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ووجوب السماح لهم بالتنقل على متن عرباتها بشكل مجاني".

وأكد هشام مشتاق أن "الأشخاص في وضعية إعاقة لن يتنازلوا عن مجانية النقل على متن الحافلات، فهذا عرف"، مضيفا: "لم يسبق للمنتخبين من مختلف الأحزاب أن وقفوا ضد استفادتنا من التنقل، إلا هؤلاء المنتخبين الذين لم يقفوا لمساندتنا".

وعبرت أم لطفل من ذوي الإعاقة عن تذمرها لكونها تتعرض لمضايقات من طرف "الكونترولات" على متن حافلات ألزا، الذين يطالبونها بأداء تسعيرة التنقل دون مراعاة لوضعيتها الاجتماعية.

وشددت المتحدثة أن كثيرين من هذه الفئة "يتعرضون لتعسفات على متن الحافلات، ولا يتم إنصافهم، لذلك نطالب السلطات بالتدخل للوقوف بجانبنا وتمكيننا من الاستفادة من التنقل على غرار ما كان عليه الأمر سابقا".

وسبق لإحدى الجمعيات أن طالبت شركة "ألزا"، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري على مستوى العاصمة الاقتصادية، بالسماح لذوي الإعاقة بالتنقل على متن حافلاتها عبر قبول البطاقة التي يحملونها، والتي تبرز معلوماتهم الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Youssef الأربعاء 25 نونبر 2020 - 15:14
صراحة خاصنا سنوات ضوئية باش نوصلو الدول الاروبية و اليابان في إحترام دوي الحاجيات الخاصة.
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2 - Immigre الأربعاء 25 نونبر 2020 - 15:26
Il faut avoir des abonnements gratuits pour ces handicapés point no more comment
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3 - ali الأربعاء 25 نونبر 2020 - 16:05
هادو راه فيهم واحد الفئة كتقوم بالتسول وتربح الالاف الدراهم يوميا.
يجب ايجاد حل للفئات المحتاجة فعلا والقصاء على من يتخدها مهنة
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4 - مهدي الأربعاء 25 نونبر 2020 - 16:06
عرفتي أشنو تكون معوق في المغرب !غير الله يكون ف عوانهم مساكن.هاذيك الفكرة ديال السنوات الضوئية لي خاصنا مع اليابان وأوروبا صحيحة،لكن المشكل لي غايحمقني أنه هادشي لي بغى الله سبحانه وتعالى( العدل،الرحمة،الصدق....) حرفيا ولكن....لاحول ولاقوة إلا بالله.يمكن هاذشي علاش كتصب عندهم الشتا بلاقياس بلا صلاة الإستيقاء.إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.سالينا
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5 - مراد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 16:09
الحافلات في استراليا وكل شئ تقريبا تحس انك في كوكب اخر
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6 - Boutayna ben chrif rabat الأربعاء 25 نونبر 2020 - 16:09
ارحمومن في الأرض يرحمكم من في سماء عدد من الأسر أصبحت تعاني من لبطاله والفقر بعد إقفال أبواب رزقهم مند نتشار كوفيد 19 وماثير لنتباه ان عدد من فتيات ونساء روتني اليومي يوتيب فيسبوك انستغرام وتساب تيك توك شوهو رأسهم وسوهو صورة وسمعت لمغرب حذمو رقم لقياسي في لعرا واصهار لمؤخره َتحطيم معنوية زوج بمساعدت حقوقيات ومدونات مستورده لي تكلم مصيره سجن ام شركة الزا لحفلات معندهاش علاش تحشم استفدت من دعم من ضهر سكانه رباط سلا تماره يقدر ب 48مليار سنتم زد دعم عن كل راكب 2دراهم لتصبح تذكره ركوب حفلات 7درهم بدل 5 الذي يدفع كل مواطن مثل طرام مواطن يقتني تذكره ركوب ب 6دراهم وشركه تستفد من دعم 4دراهم ليصبح ثمن تذكره 10دراهم من الى زد عن ذالك استفادت الزا وشركة طرام من دعم متاي طيله لنتشار كوفيد رغم الحموله التي تصل ال 120في 100ارقات ذروه الليل وسبت والأحد مسا حكرو عل طكسي كبير 8اشهر من ثوقف 4مقاعد تأمين 12000درهم عن 6مقاعد حلل نقاش تكتشف العجي مع حكومه وزارة ماليه حزب شفوي
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7 - karim الأربعاء 25 نونبر 2020 - 16:16
هذه شركة إسبانية تستثمر في أكبر المدن الإقتصادية المغربية بأسعار ليست بالسهلة مقارنة مع قدرة المواطن المغربي الشرائية أبسط مايمكن أن تساهم به هو مجانية ركوب ذوي الاحتياجات الخاصه.والله تناقض صارخ شركة إسبانية تفهم جيدا حقوق المواطن في إسبانيا ولا تطبق مثقال ذرة منه في بلدنا المغرب
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8 - stop الأربعاء 25 نونبر 2020 - 16:21
خلص ورقتك بحال الناس وباراكا من لعب دور الضحية,ياكما حساب لكم الطوبيس لقاوه وتيمشي بالما ولي خدامين هي متطوعين ماتيتخلصوش
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