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تساقطات ثلجية وزخات رعدية قوية في عدّة أقاليم

تساقطات ثلجية وزخات رعدية قوية في عدّة أقاليم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 14:20

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة سيشهد تساقطات ثلجية، وانخفاضا في درجات الحرارة، وزخات رعدية قوية، ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن تساقطات ثلجية ستهم كلا من عمالات وأقاليم الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وتنغير وميدلت وإفران وخنيفرة وصفرو وتازة وتاوريرت وكرسيف وفكيك وتارودانت وورزازات والرشيدية وبولمان، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

ويرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يكون الطقس باردا مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص 7 وناقص 3 درجات، ودرجات حرارة عليا ما بين 3 و8 درجات بكل من الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وميدلت وإفران، وذلك ابتداء من غد الخميس وإلى غاية السبت المقبل.

كما يرتقب تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص 3 ودرجتين، ودرجات حرارة عليا ما بين 8 و13 درجة في كل من خنيفرة وصفرو وتازة وتاوريرت وكرسيف وفكيك وتارودانت وورزازات وتنغير والرشيدية وجرادة والحسيمة وبولمان.

وأضافت المديرية أن زخات رعدية قوية ستهم أيضا، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، أقاليم وعمالات أكادير إداوتانان، وأزيلال، وشتوكة أيت باها، والجديدة، والصويرة، وإنزكان، وأيت ملول، وتارودانت وتيزنيت، مشيرة إلى أن هبات رياح قوية (من 70 إلى 85 كلم/الساعة) ستهم غدا الخميس، أقاليم وعمالات بركان وبولمان وفكيك وكرسيف وجرادة وميدلت والناظور ووجدة-أنجاد وتاوريرت وزاكورة.

كما ستهم زخات مطرية محليا معتدلة، مرفوقة بهبات رياح قوية نسبيا (من 50 إلى 70 كلم/الساعة)، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، عمالات وأقاليم الحوز وبني ملال وبرشيد والدار البيضاء وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح، والعرائش ومراكش ومديونة والمحمدية والنواصر وزان وسطات وسيدي إفني وطنجة أصيلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حميد الدار البيضاء الأربعاء 25 نونبر 2020 - 14:39
اللهم نشكر لك النعمة التي أنعمت علينا بها
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12
2 - سين الأربعاء 25 نونبر 2020 - 14:41
لو أقمتم صلاة الاستسقاء و داومتم على الدعاء والتضرع والصلوات لكانت الأمطار تهطل كل يوم و خيرات الأرض تصل كل بيت وتعم السكينة والسلم والهناء ويرفع الفساد من كل الأمصار الاسلامية وحتى العالمية .... فلا داعي للأرصاد إنها شرك بالله .تحياتي.
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16
3 - Hamza الأربعاء 25 نونبر 2020 - 14:47
الله يرحمنا اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
يارب تكون قد النفع
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8
4 - محمد الأربعاء 25 نونبر 2020 - 14:51
اللهم اجعله صيبا نافعا اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا
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1
5 - الوطنية الأربعاء 25 نونبر 2020 - 14:51
اللهم جد علينا بخيراتك ولا تحاسبنا على افعالنا اسق أرضك وبهيمتك العطشى فأنت الكريم وانت ارحم الراحمين
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