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كُتّاب وآراء
تساقطات ثلجية وزخات رعدية قوية في عدّة أقاليم
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن عددا من مناطق المملكة سيشهد تساقطات ثلجية، وانخفاضا في درجات الحرارة، وزخات رعدية قوية، ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن تساقطات ثلجية ستهم كلا من عمالات وأقاليم الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وتنغير وميدلت وإفران وخنيفرة وصفرو وتازة وتاوريرت وكرسيف وفكيك وتارودانت وورزازات والرشيدية وبولمان، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل.
ويرتقب، حسب المصدر ذاته، أن يكون الطقس باردا مع تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص 7 وناقص 3 درجات، ودرجات حرارة عليا ما بين 3 و8 درجات بكل من الحوز وشيشاوة وأزيلال وبني ملال وميدلت وإفران، وذلك ابتداء من غد الخميس وإلى غاية السبت المقبل.
كما يرتقب تسجيل درجات حرارة دنيا تتراوح بين ناقص 3 ودرجتين، ودرجات حرارة عليا ما بين 8 و13 درجة في كل من خنيفرة وصفرو وتازة وتاوريرت وكرسيف وفكيك وتارودانت وورزازات وتنغير والرشيدية وجرادة والحسيمة وبولمان.
وأضافت المديرية أن زخات رعدية قوية ستهم أيضا، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، أقاليم وعمالات أكادير إداوتانان، وأزيلال، وشتوكة أيت باها، والجديدة، والصويرة، وإنزكان، وأيت ملول، وتارودانت وتيزنيت، مشيرة إلى أن هبات رياح قوية (من 70 إلى 85 كلم/الساعة) ستهم غدا الخميس، أقاليم وعمالات بركان وبولمان وفكيك وكرسيف وجرادة وميدلت والناظور ووجدة-أنجاد وتاوريرت وزاكورة.
كما ستهم زخات مطرية محليا معتدلة، مرفوقة بهبات رياح قوية نسبيا (من 50 إلى 70 كلم/الساعة)، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، عمالات وأقاليم الحوز وبني ملال وبرشيد والدار البيضاء وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح، والعرائش ومراكش ومديونة والمحمدية والنواصر وزان وسطات وسيدي إفني وطنجة أصيلة.
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تعليقات الزوّار (5)
يارب تكون قد النفع