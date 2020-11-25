مترشحون يتبارون حول مناصب التدريس ببني ملال

حميد رزقي من بني ملال

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، الأربعاء، الاختبارات الكتابية لمباريات توظيف أطر الأكاديمية الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي (تخصص مزدوج وتخصص أمازيغية)، وأساتذة التعليم الثانوي بسلكيه، وأطر الدعم الإداري، وأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي.

وشارك في هذه الاختبارات الكتابية 17886 مترشحة ومترشحا للتباري حول 1419 منصبا تربويا وإداريا مخصصة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لفائدة هذه الأكاديمية، تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمرتبطة بتوفير وتأهيل الموارد البشرية من أجل ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين بالجهة.

وتبارى 8027 مترشحة ومترشحا حول 590 منصبا مخصصا لسلك التعليم الابتدائي تخصص مزدوج، و45 مترشحة ومترشحا حول 10 مناصب مخصصة لسلك التعليم الابتدائي تخصص أمازيغية، و7014 مترشحة ومترشحا حول 663 منصبا مخصصا للثانوي بسلكيه، و1163 مترشحة ومترشحا حول 19 منصبا مخصصا لمحلقي الاقتصاد والإدارة، و1374 مترشحة ومترشحا حول 93 منصبا مخصصا للملحقين التربويين، و263 مترشحة ومترشحا حول 44 منصبا مخصصا للملحقين الاجتماعيين.

ولإنجاح هذه المحطة الهامة، ذكر بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، أنه تم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية، من خلال تخصيص 738 قاعة بـ 52 مركزا للامتحان بأقاليم الجهة الخمسة (بني ملال، وخنيفرة، وأزيلال، والفقيه بن صالح وخريبكة)؛ مع توفير الموارد البشرية اللازمة، والالتزام باحترام جميع الإجراءات الصحية، وخصوصا تطبيق البروتوكول الصحي للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ومواكبة لهذه الاختبارات الكتابية الخاصة بمباريات توظيف أطر الأكاديمية، قام مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بزيارات تفقدية لعدد من مراكز الامتحانات للاطلاع على الإجراءات التنظيمية والصحية المتخذة لإنجاح هذا الاستحقاق.