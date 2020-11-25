24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الموت ينهي حياة حافلة لأسطورة كرة القدم مارادونا (5.00)

  2. المغرب يُنهي تعبيد الطريق والهدوء يسود الكركرات (5.00)

  3. "الوصم" يدفع شباب الأحياء الصفيحية إلى إنكار "المجال الجغرافي" (5.00)

  4. عندما فتح الحسن الثاني "أبواب التّوبة" أمام انفصاليي البوليساريو (5.00)

  5. "مسيرة تارغونا" تندد بألاعيب عصابة البوليساريو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مترشحون يتبارون حول مناصب التدريس ببني ملال

مترشحون يتبارون حول مناصب التدريس ببني ملال

مترشحون يتبارون حول مناصب التدريس ببني ملال
حميد رزقي من بني ملال
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 16:16

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، الأربعاء، الاختبارات الكتابية لمباريات توظيف أطر الأكاديمية الخاصة بأساتذة التعليم الابتدائي (تخصص مزدوج وتخصص أمازيغية)، وأساتذة التعليم الثانوي بسلكيه، وأطر الدعم الإداري، وأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي.

وشارك في هذه الاختبارات الكتابية 17886 مترشحة ومترشحا للتباري حول 1419 منصبا تربويا وإداريا مخصصة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لفائدة هذه الأكاديمية، تنفيذا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والمرتبطة بتوفير وتأهيل الموارد البشرية من أجل ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين بالجهة.

وتبارى 8027 مترشحة ومترشحا حول 590 منصبا مخصصا لسلك التعليم الابتدائي تخصص مزدوج، و45 مترشحة ومترشحا حول 10 مناصب مخصصة لسلك التعليم الابتدائي تخصص أمازيغية، و7014 مترشحة ومترشحا حول 663 منصبا مخصصا للثانوي بسلكيه، و1163 مترشحة ومترشحا حول 19 منصبا مخصصا لمحلقي الاقتصاد والإدارة، و1374 مترشحة ومترشحا حول 93 منصبا مخصصا للملحقين التربويين، و263 مترشحة ومترشحا حول 44 منصبا مخصصا للملحقين الاجتماعيين.

ولإنجاح هذه المحطة الهامة، ذكر بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، أنه تم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية، من خلال تخصيص 738 قاعة بـ 52 مركزا للامتحان بأقاليم الجهة الخمسة (بني ملال، وخنيفرة، وأزيلال، والفقيه بن صالح وخريبكة)؛ مع توفير الموارد البشرية اللازمة، والالتزام باحترام جميع الإجراءات الصحية، وخصوصا تطبيق البروتوكول الصحي للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ومواكبة لهذه الاختبارات الكتابية الخاصة بمباريات توظيف أطر الأكاديمية، قام مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بزيارات تفقدية لعدد من مراكز الامتحانات للاطلاع على الإجراءات التنظيمية والصحية المتخذة لإنجاح هذا الاستحقاق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - deterte الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:27
اليوم يتسابقون على إجراء الامتحانات وغدا سنجدهم في الشوارع يتظاهرون ويعتبرون أنهم ضحايا التعاقد يايها المتبارون عليكم ان تعرفوا أنكم خاضخون لقانون العمل بالتعاقد مع الأكاديميات وليس الوزارة وليس لكم الحق في الانتقال والعمل خارج تراب نفوذ الاكادمية غذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - حسن الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:52
اليوم يتسابقون و يتهافتون ويحلمون وبعد حين يخرجون إلى الشارع ويقولون نحن ضحايا التعاقد فرض علينا التعاقد انت التي فرضته على نفسك لم يفعل ضهور عنك أحد التناقض في كل شيء ولا يحقق شيء طول عمره يبقى يضرب والوزارة تقتطع والضحية هو التلميذ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - mousss الأربعاء 25 نونبر 2020 - 17:53
اللهم يسر للجميع الملاحظ ان الاقبال كان ملفتا 8095 /590 يدل على ان هناك رغبة لذوى النيات الحسنة وليس اولئك الذين وعلى اثر قبولهم سيطالبون بالادماج في الوظيفة يمتثلون لاملاءات واهية احذروا لتنسيقيات ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.