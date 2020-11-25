غش وتغيب في امتحانات أطر الأكاديمية بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

عرفت مباراة توظيف أطر الأكاديمية للسلك الابتدائي، دورة نونبر، التي أجريت الأربعاء، في تخصص وديداكتيك مواد اللغة العربية والفرنسية والرياضيات والعلوم، بمراكز الامتحانات التابعة لمديرية سطات، تسجيل ثلاث حالات غش بواسطة وسائط إلكترونية وغيرها، بكل من مركزي ثانويتي ابن عباد والقدس، وتغيب 320 مترشحا ومترشحة.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى تحرير محاضر ضبط حالات الغش وتعبئة المطبوعات الخاصة بكل مترشح اشتبه في استعماله وسائل معينة، في مخالفة للقانون المنظم للمباريات، قبل التوقيع على هذه المحاضر من قبل مراقبي القاعات، التي سجلت بها الحالات الثلاث، ورئيس مركز الامتحان، وملاحظ المركز، في انتظار إتمام كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هكذا حالات.

وأضافت المصادر ذاتها أن العدد الإجمالي للمترشحين المقبولين لاجتياز المباراة بلغ 4801 مترشح ومترشحة، جرى توزيعهم على 21 مركزا بمدينة سطات، منهم 3637 مترشحا للسلك الابتدائي، شاركوا في المباراة خلال الفترة الصباحية بـ15 مركزا، وتغيب منهم 320 مترشحا؛ بينما سيشارك في مباراة الأطر الإدارية مساء اليوم ما مجموعه 1164 مترشحا موزّعين على 6 مراكز بالمدينة ذاتها.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة توظيف أطر الأكاديمية بمديرية سطات عرفت تجنيد عدد كاف من الأساتذة المراقبين، ورؤساء المراكز وملاحظي الاختبارات، وأعضاء اللجان والكتابة، لإجراء الامتحانات في ظروف ملائمة، واستقبال أوراق تحرير المترشحين، مع اتخاذ جميع الاحتياطات للوقاية من كوفيد – 19، بحصر عدد المترشحين بالقاعات في 11 فردا، مع إجبارية ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات بمراكز الامتحانات.