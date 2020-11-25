44 مليون درهم تدعم التزود بالماء في اشتوكة‬

رشيد بيجيكن من أكادير

خصص إقليم اشتوكة آيت باها أزيد من 44 مليون درهم لإنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بتزويد الساكنة المحلية في مجموعة من المناطق القروية والجبلية التابعة له، خصوصا منها الجماعات التابعة لدائرة آيت باها الجبلية، بالماء الشروب.

وحسب معطيات للقسم التقني بعمالة اشتوكة آيت باها فإن هذه المشاريع، التي ستساهم في تحسين شروط الاستقرار بهذه المناطق، وضمان الولوج إلى هذه المادة الحيوية، تهم تزويد 13 دوارا بالماء الشروب بجماعة تيزي نتاكوشت، حيث رصد لهذا الغرض غلاف مالي قدره 20.7 ملايين درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع، الممول في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الماء، وصندوق التنمية القروية (حصة الجهة)، والمجلس الإقليمي والجماعة الترابية، سيوفر الماء الشروب انطلاقا من منظومة محلية لفائدة 315 عائلة، في منطقة تعيش دواويرها نقصا شديدا في الموارد المائية السطحية والجوفية.

وذكر القسم التقني بهذه العمالة أن هذه المشاريع تهم أيضا تزويد ساكنة 23 دوارا بجماعة اداوكنديف بالماء الشروب، وهو مشروع بلغت تكلفته الإجمالية 18 مليون درهم، ويندرج ضمن برنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج، الممول من طرف صندوق التنمية القروية، تم توظيفه بشكل كبير بالإقليم في مجال فك العزلة، وتحسين الولوج إلى الشبكة الطرقية والتزود بالماء الشروب بعدد من جماعات الإقليم في إطار مشاريع مهيكلة.

كما تم إنجاز مشروع تزويد 15 دوارا بجماعة تنالت بالماء الشروب بغلاف مالي قدره 3.5 ملايين درهم في إطار شراكة بين صندوق التنمية القروية ووزارة الداخلية، ومشروع تزويد 4 دواوير بجماعة اوكنز بغلاف مالي قدره 1.8 ملايين درهم.

وخلص المصدر المذكور إلى أن هذه المشاريع ستساهم في تحسين ولوج ساكنة عدد من الدواوير المستفيدة إلى الماء الصالح للشروب بالكميات والجودة المقبولة المتعارف عليها، مشيرا إلى أنه تمت إقامة عدد من التجهيزات والأثقاب المائية لضمان التزود بشكل منتظم، وتجاوز مشاكل الانقطاع والخصاص في هذه المادة الحيوية، خصوصا في فترة الصيف ومواسم الجفاف.

يذكر أن عامل إقليم اشتوكة أيت باها، جمال خلوق، قام في وقت سابق بزيارات ميدانية إلى عدد من الدواوير المستفيدة من مختلف هذه المشاريع، للاطلاع على هذه المشاريع وطبيعة المنشآت الفنية والتقنية التي تم إنجازها ضمن هذه الأوراش المهيكلة، التي ستساهم في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية بعدد من الجماعات المستفيدة.