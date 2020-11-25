تعافي 5220 مصابا بكورونا .. و119 حالة حرجة خلال يوم واحد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4779 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل تعافي 5220 مصابا؛ مع ارتفاع عدد الحالات النشطة إلى 46471، منها 119 حالة خطيرة أو حرجة، بينما بلغت نسبة الفتك 1.6 في المائة.

وحسَب نشرة "كوفيد-19" اليومية فقد بلغ معدل الإصابات التراكمي في الـ24 ساعة الأخيرة 13.7 في المائة لكل مائة ألف نسمة؛ في حين سُجلت نسبة تعافٍ قدرها 84.5 في المائة، إذ وصلت حصيلة المتعافين إلى 284496 حالة، ورُصدت 70 حالة وفاة.

وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات قائمة الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" بتسجيلها 1889 حالة، منها 1454 حالة بالدار البيضاء، و93 بالمحمدية، و81 ببرشيد، و59 بالنواصر والجديدة، و48 بمديونة، و36 بسطات، و35 بسيدي بنور و24 ببنسليمان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 818 حالة، من بينها 223 بسلا، و271 بالقنيطرة، و151 بالصخيرات تمارة، و81 بالرباط، و36 بالخميسات، و52 بسيدي قاسم و4 بسيدي سليمان.

وشهدت جهة سوس ماسة 521 حالة، منها 270 حالة بأكادير إداوتنان، و46 باشتوكة آيت باها، و63 بتارودانت، و105 بانزكان أيت ملول، و37 بتزنيت.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فأحصت 456 حالة، من بينها 110 بتطوان، و186 بطنجة أصيلة، و21 بوزان، و35 بالعرائش، و24 بشفشاون، و51 بالمضيق الفنيدق، و27 بالحسيمة و2 بالفحص أنجرة.

وسجلت جهة مراكش آسفي 355 حالة، منها 190 بمراكش، و39 بقلعة السراغنة، و55 بالصويرة، و25 بشيشاوة، و15 باليوسفية و8 بالرحامنة و12 بآسفي و11 بالحوز.

جهة الشرق عرفت 312 حالة، منها 54 ببركان و110 بوجدة أنجاد و76 بالناظور و6 بجرادة و2 بفجيج و7 بتاوريرت، و17 بجرسيف، و40 بالدريوش؛ بينما شهدت جهة كلميم واد نون 143 حالة، منها 118 بمدينة كلميم، و24 بسيدي إفني، وحالة واحدة بطانطان.

بجهة بني ملال خنيفرة تم رصد 124 حالة، منها 46 بخريبكة و17 بالفقيه بنصالح و29 بأزيلال و20 ببني ملال و12 بخنيفرة؛ فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 97 حالة، بينها 71 العيون، و14 بالسمارة، و10 ببوجدور، و2 بطرفاية.

وعرفت جهة فاس مكناس 93 حالة، منها 36 بفاس و16 بمكناس و15 بتازة و12 بصفرو، و8 بتاونات و4 بمولاي يعقوب و2 بالحاجب.

ورصدت جهة الداخلة وادي الذهب 90 حالة، كلها بوادي الذهب؛ في حين سجلت جهة درعة تافيلالت 81 حالة، منها 9 بميدلت و14 بورزازات و8 بزاكورة و5 بتنغير و45 بالرشيدية.