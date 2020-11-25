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الرئيسية | جهات | شفاء 800 مريض بكورونا في يوم واحد بسوس‬

شفاء 800 مريض بكورونا في يوم واحد بسوس‬

شفاء 800 مريض بكورونا في يوم واحد بسوس‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 25 نونبر 2020 - 20:20

أحصت جهة سوس ماسة خلال الـ24 ساعة الماضية 501 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 21916 حالة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة، حسب البيانات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، على أكادير إداوتنان بـ270 حالة، وإنزكان آيت ملول بـ105 حالات، و46 حالة بإقليم اشتوكة، و63 بتارودانت و37 في تيزنيت.

وارتفع إجمالي حالات التعافي بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 14580 حالة، بعدما شفي 800 مريض إضافي خلال الفترة المذكورة، يتوزعون على أكادير إداوتنان بـ 270 متعافيا، و81 بإنزكان آيت ملول، و104 باشتوكة آيت باها، و153 بتارودانت، و19 في تيزنيت؛ بينما تعافى 11 مريضا في طاطا.

وتميز الوضع الوبائي بالجهة، إبان الفترة المعلنة، بانخفاض الحصيلة الإجمالية للوفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، بعدما جرى تسجيل 3 حالات وفاة بكل من أكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول وتيزنيت، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء بالجهة إلى 334 حالة وفاة.

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